La digitalización de los servicios de Samsat se acelera cada vez más: varios ejemplos de Polda y Samsat

Bandung, VIVA – Pasos Policía Regional y rangos samsat en impulsar servicio El público digital vuelve a ser el centro de atención.

Lea también: Kakorlantas Polri: Las reformas de gobernanza de Samsat impactan en el aumento del PAD



En una reunión de evaluación sobre la implementación de las funciones de STNK celebrada en el hotel Aryaduta, Bandung, el 13 de noviembre de 2025, los supervisores de National Samsat otorgaron premios a una serie de unidades consideradas las más progresistas en el fomento de la transformación digital a través de la aplicación SIGNAL (National Digital Samsat).

En la categoría ‘Polda más activa en la validación de STNK a través de la aplicación SIGNAL’, tres policías resultaron ser los más consistentes. A partir de la Policía Regional de Sumatra Occidental, la Policía Regional de Banten y la Policía Regional de Bali.

Lea también: Cronología completa de Lisa Mariana y su amigo masculino convirtiéndose en sospechosos en un video emocionante: grabado deliberadamente



«Los tres son apreciados porque han logrado convencer al público de pasar a la validación STNK anual en línea, un servicio que es la punta de lanza de la modernización de la administración de vehículos», afirmó en una declaración escrita recibida el viernes 14 de noviembre de 2025.

No sólo a nivel de la policía, el rendimiento sobre el terreno también está en el punto de mira. Cinco Samsat recibieron premios en la categoría ‘dedicación y contribución al aumento de la disponibilidad de datos, digitalización Pagos Samsat y socialización de Samsat’. Se trata de Samsat Sleman, Samsat Ciputat, Samsat Gunung Sugih, Samsat Padang y Samsat Polda South Sulawesi.

Lea también: Se anima a ASN a hacer esto para maximizar el rendimiento de la IA



Este premio fue entregado directamente por PT Jasa Raharja, como forma de agradecimiento por el papel activo de Samsat en el fortalecimiento de las bases de datos, la ampliación de los canales de pago digitales y la prestación de educación continua a la comunidad.

Para Korlantas Polri este evento anual de evaluación no es sólo una ceremonia. Este impulso es un punto de referencia para determinar si la digitalización de los servicios de vehículos de motor realmente está funcionando en la región. Con el uso cada vez más intensivo de SIGNAL, la policía espera que la calidad de los servicios públicos aumente de forma más rápida, transparente y eficiente.

La propia aplicación SIGNAL es ahora la base principal para digitalizar los servicios STNK. A través de la integración interinstitucional, desde Korlantas Polri, Ministerio del Interior, Jasa Raharja, Bapenda Provincial hasta los Bancos de Desarrollo Regional, la aprobación anual de STNK se puede realizar sin hacer cola y sin tener que ir al mostrador.

Esta apreciación en Bandung confirma una vez más una cosa: la digitalización de los servicios públicos es imposible sin colaboración. Y para la policía y Samsat, esta colaboración está empezando a dar resultados.