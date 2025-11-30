Jacarta – El Órgano Legislativo de la RPD de RI (Baleg) discutió a fondo la reforma de los derechos de autor de la era digital con LMKN y creadores de alto nivel. Melly Goeslaw. El foco principal de este encuentro es digitalizar el sistema de regalías para que sea preciso, transparente y garantice los derechos económicos de los creadores musicales en medio de la embestida de las plataformas de streaming.

Los esfuerzos para luchar por los derechos económicos de los creadores de música en la era del streaming digital son cada vez más serios. El Órgano Legislativo de la RPD de RI (Baleg) celebró recientemente una Reunión de Audiencia Pública (RDPU) con el Instituto Nacional de Gestión Colectiva (LMKN) y presentó a la creadora y proponente senior de revisiones regulatorias, Melly Goeslaw. ¡Vamos, desplázate más!

Esta reunión crucial centró las discusiones sobre la digitalización de los sistemas de gestión de regalías y la urgente necesidad de integrar los datos de uso de la música en todas las plataformas. Baleg está decidido a que esta RDPU sea una base sólida para desarrollar un marco legal nuevo y adaptable.

En su presentación, LMKN transmitió su plan estratégico para desarrollar el último sistema de monitoreo digital. Este sistema está diseñado para poder registrar el uso de obras musicales en tiempo real y de forma integral.

Su alcance no sólo se limita a los populares servicios de transmisión de música, sino que también se utiliza en diversos sectores como conciertos, hoteles, restaurantes y otros espacios públicos.

Sin embargo, Baleg de la RPD destacó que la modernización de este sistema no debe hacerse a medias. Los miembros del consejo evaluaron que las actualizaciones tecnológicas deben ir acompañadas de estándares estrictos, incluida la precisión de los datos, la interoperabilidad (la capacidad de los sistemas de estar interconectados) y mecanismos de monitoreo creíbles.

Melly Goeslaw acogió con satisfacción este plan de digitalización y destacó claramente. Recordó que la tecnología avanzada no debe ser sólo una promesa o una jerga.

El creador de famosos éxitos está presionando para que el sistema digital que se implementará sea verdaderamente responsable, fácil de auditar y, lo más importante, capaz de brindar acceso honesto a los datos a los creadores.

Aparte de eso, Melly Goeslaw también alentó la importancia de aumentar la alfabetización de los creadores musicales. Esta alfabetización les ayudará a comprender en profundidad las fuentes de las regalías, los patrones de distribución y todos los derechos asociados a sus obras en el ámbito digital. Este es un paso importante para que cada creador pueda maximizar sus derechos económicos.