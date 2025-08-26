La digitalización de Bansis se prueba en Banyuwangi el próximo mes, Luhut dijo que puede reducir 34 millones de ciudadanos pobres de RI

Yakarta, Viva – Consejo Económico Nacional (ÉL) Proyecto la aplicación digitalización asistencia social (Asistencia social) Puede reducir 34 millones de personas pobre Durante la administración del presidente Prabowo Subianto.

Leer también: Pramono empujó la digitalización del mercado en Yakarta: los carteristas y los matones deben reducirse



Se sabe que el gobierno a través del Comité de Aceleración de Transformación Digital, el gobierno implementará la digitalización de la primera asistencia social en Banyuwangi, Java Oriental, en septiembre de 2025. Más tarde, esta implementación se ampliará gradualmente a otras regiones.

«Si hacemos todo esto, podemos reducir 34 millones (personas). La reducción de la pobreza es muy significativa si todo funciona», dijo el presidente del Consejo Económico Nacional Luhut Binsar Pandjaitan en una conferencia de prensa en Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Leer también: Pramono aprecia al banco Yakarta, construyendo con éxito la base de las MIPYME a través de la digitalización



Explicó que la implementación fue uno de los focos de la agenda del comité, a saber, la digitalización del programa de asistencia social, digitalizando las licencias comerciales y aumentando la integración del componente de infraestructura digital (DPI).

El sistema digital está diseñado para aumentar la precisión de la distribución bajando inclusión Y error de exclusión, Fortalecer la transparencia y la responsabilidad, y permite a la comunidad verificar la identidad digital de forma independiente a través de aplicaciones.

Leer también: Fomentar las transacciones no monetarias en los mercados tradicionales, Bank Yakarta ganó 3 premios de digitalización del mercado





Ilustración de la distribución de asuntos sociales de pos indonesia (doc: pos indonesia)

Además según Luhut, el proceso backend Se ejecutará automáticamente verificando los datos de intervención cruzada, comenzando desde BPJS Health, BPJS Empleo, Bi -Himbara, ATR/BPN a SAMSAT. Sin embargo, refiriéndose a los datos de la Agencia Central de Estadística (BPS), el número de personas pobres en Indonesia a marzo de 2025 es de 23.85 millones de personas. Esta cifra es más pequeña que la proyección de la disminución en el número de personas pobres por Den.

Mientras tanto, el miembro de Den Arief Anshory Yusuf explicó que la proyección fue una posible reducción en el número de personas pobres durante el período del gobierno de Prabowo con dos notas.



Ilustración del desembolso de los fondos de asistencia social (Bansos)

Primero, el objetivo del crecimiento económico se logra bastante bien. En segundo lugar, los programas gubernamentales que favorecen a los pobres también van bien, incluida la digitalización de la asistencia social.

Sin embargo, Arief también subraya la proyección se puede realizar si el nivel de pobreza se mide por un método que refleja más realidad.

«Si el método utilizado no se mejora, lo que incidentalmente no refleja las condiciones económicas en la comunidad porque no se ha renovado durante 27 años, la reducción de la pobreza se estima en solo 2 millones», explicó Arief. (Hormiga)