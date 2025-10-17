La diferencia es de solo 100 mil IDR, es mejor comprar un Suzuki Ertiga Hybrid o XL7 Hybrid

Yakarta, VIVA – Para muchas personas, la diferencia de precio de cien mil rupias puede no significar mucho. Sin embargo, cuando dos coches están en el mismo rango de precios, aunque sea una ligera diferencia, la comparación se vuelve interesante. Esto le pasó a Suzuki XL7 Hybrid y Ertiga Hybrid, dos modelos que utilizan la tecnología de electrificación suave (mild hybrid) de Suzuki Indonesia.

Ambos comparten bases de motor y características similares, pero tienen personajes y estilos diferentes. Entonces, con una diferencia de sólo alrededor de 100.000 IDR, ¿qué tiene más sentido comprar?

Suzuki Ertiga Híbrido primer presente como monovolumen familia eficiente y confortable. El diseño es elegante con líneas de carrocería suaves, adecuado para usuarios que desean un automóvil funcional sin muchas miradas llamativas. El Ertiga aún mantiene la sensación tradicional de monovolumen, una cabina espaciosa, una posición baja de los asientos y un carácter de suspensión suave.

Mientras tanto, el Suzuki XL7 Hybrid fue desarrollado a partir de la base Ertiga, pero con un toque SUV más fuerte. Una mayor distancia al suelo, una apariencia más elegante y un revestimiento adicional en la carrocería dan una impresión de dureza. Dimensionalmente, el XL7 es un poco más grande y luce más masculino, especialmente con su gran parrilla y sus luces LED de diseño elegante.

Tanto el XL7 como el Ertiga Hybrid utilizan el motor K15B de 1,5 litros con el sistema Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Esta tecnología utiliza un generador de arranque integrado (ISG) y una pequeña batería de iones de litio para ayudar al motor a funcionar durante la aceleración y mejorar la eficiencia del combustible.

La potencia máxima ronda los 105 CV con un par de 138 Nm, y ambos están disponibles con opciones de transmisión manual o automática. El motor y las prestaciones son idénticos, pero el XL7 es un poco más pesado, por lo que el consumo de combustible puede variar ligeramente según el estilo de conducción y las condiciones de la carretera.

Aquí está la parte interesante: los precios del Suzuki XL7 Hybrid y Ertiga Hybrid están separados por solo alrededor de IDR 100 mil en ciertas variantes. Visto por VIVA Otomotif desde el sitio web oficial de Suzuki Indonesia, el viernes 17 de octubre de 2025, el Ertiga Hybrid GX AT tiene un precio de alrededor de 299,2 millones de IDR, mientras que el XL7 Hybrid Beta AT ronda los 299,3 millones de IDR (precio en carretera en Yakarta).