La diferencia entre el estilo de Shin Tae-Yong y Patrick Kluivert en el equipo nacional indonesio

Yakarta, Viva – Transformación Equipo nacional indonesio bajo Patrick Kluivert en el centro de atención FIFA. Aunque comienza el nuevo viaje, los cambios en el estilo de juego son claramente visibles en comparación con la época Shin Tae Yong. El siguiente es el análisis de la diferencia entre los dos:

1. Filosofía básica

Shin Tae-yong: enfatiza la disciplina, la alta presión y un contraataque rápido. La filosofía enfatiza las organizaciones físicas, de trabajo duro y de defensa.

Kluivert: Traer una filosofía europea holandesa basada en el fútbol de posesión. El objetivo es que Indonesia pueda dominar el tempo del juego, no solo reaccionar a los oponentes.

2. Formación y estructura del equipo

Shin: a menudo usa 3-4-3, con un ala diligente (ala). Esta estructura es adecuada para cerrar el espacio mientras se lanza rápidamente un contraataque.

Kluivert: Comience a cambiar a 4-4-2, con alta flexibilidad. Full-Back puede ingresar al medio (lateral completo), mientras que el atacante puede convertirse en nueve falsos. La atención se centra en la variación de los ataques y el control del centro del campo.

3. Papel de los jugadores clave

Shin: Confiando en jugadores rápidos en alas (Witan, Saddil, Ramadhan Sananta) y líneas de espalda disciplinadas.

Kluivert: Da un nuevo papel al jugador de la diáspora. Por ejemplo, Calvin Verdonk se convirtió en un respaldo invertido, Nathan Tjoe-A-On se convirtió en un destructor agresivo, y Marselino Ferdinan fue instalado como falso nueve.

4. El estilo de ataque

Shin: ataque directo y rápido. Concéntrese en la transición del rayo de defensa a ataque, utilizando la velocidad del delantero.

Kluivert: enfatiza las acumulaciones desde atrás, circulación de la pelota y dominio del dominio. Cuando estaba contra el Líbano, Indonesia registró el 81% de posesión de la pelota, aunque aún era menos efectivo.

5. Defensa

Shin: Bloque de defensa de defensa, agresivo presionando en el área del oponente. Más énfasis en la colectividad que los individuos.

Kluivert: Probar una nueva combinación al incluir a los jugadores de la diáspora que están acostumbrados a jugar en Europa. Kevin Diks fue tratado de ser un defensor central, junto con Jay Idzes, con el apoyo de Jordi Amat y Mees Hilgers.

6. Ventajas y desventajas

Shin Tae-yong

Organización de defensa fuerte

Efectivo cuando lucha contra el equipo con una clasificación más alta

A veces es difícil dominar el tempo del partido

Los ataques pueden estar bloqueados si el oponente sobrevive

Patrick Kluivert

Dar una nueva identidad basada en la posesión de la pelota

Posición moderna y variaciones tácticas

El acabado sigue siendo débil a pesar del alto dominio de la pelota

Se necesita tiempo de adaptación porque los cambios son bastante drásticos

7. Hacia octubre: prueba real

El partido contra Arabia Saudita e Irak en los clasificatorios de la Copa Mundial de 2026 será una prueba real. Aquí es donde se puede ver si Kluivert puede encontrar un equilibrio entre la nueva filosofía (fútbol de posesión) y el pragmatismo (resultados concretos en el campo).

Shin Tae-yong construyó una fundación disciplinaria y una mentalidad de trabajo duro. Kluivert ahora está tratando de llevar al equipo nacional indonesio al siguiente nivel con la identidad de la posesión de balón de estilo holandés. Si estas dos bases pueden complementarse entre sí, no es imposible que Garuda pueda desempeñarse más maduro en Asia y competir por la Copa Mundial.