VIVA – La ronda final de la disputa legal entre dos figuras de abogados famosos, Razman arif nasución Y Hotman París Hutapea, ha llegado a una decisión sorprendente sobre el tribunal. Razman Arif Nasuidad fue sentenciado a prisión durante un año y seis meses porque fue declarado culpable de difamación de Hotman Paris.

Esta sentencia fue transmitida por el Panel de Jueces en el Tribunal de Distrito del Norte de Yakarta el martes 30 de septiembre de 2025.

Además del encarcelamiento, Razman Arif Nasuidad también fue sentenciado a una multa de Rp 200 millones. Si no se paga la multa, será reemplazado por un confinamiento criminal durante cuatro meses. Esta decisión se convirtió en el cierre del caso rodante después de ser reportado por Hotman Paris.

Al leer el veredicto, el panel de jueces declaró explícitamente que se demostró que el acusado había cometido un acto que fue acusado por el fiscal (JPU). El juez evaluó a Razman legal y convincentemente culpable de violar la ley relacionada con la información y las transacciones electrónicas y la calumnia.

«Declarado que el acusado Dr. H. Razman Arif Nasution, S.AG., Maph.D., ha sido legalmente probado y convincentemente culpable de cometer un delito juntos intencionalmente y sin el derecho de transmitir y/o hacer acceso a información electrónica y/o documentos electrónicos que tienen un contenido de los insents y/o la definición de una manera continua y continuada cometida», dicen los versículos citados por los jueces citados.

«Mejoró al acusado, por lo tanto, con prisión durante 1 año y 6 meses», continuó.

El veredicto transmitido por el Panel de Jueces es más ligero que las demandas iniciales del fiscal, quien anteriormente exigió la nasución de Razman Arif con una sentencia de prisión de dos años, pero con la misma multa, que fue de Rp 200 millones en cuatro meses de prisión.

Este caso comenzó con un informe publicado por Hotman Paris Hutapea. El famoso abogado, conocido como el lujoso estilo de vida, informó la nasución de Razman Arif porque sintió que su buen nombre estaba conmocionado.

El principal problema que desencadenó esta disputa fue cuando Razman, quien fue entonces el asesor legal del ex asistente personal de Hotman, Iqlima Kim, hizo una declaración pública con respecto al presunto acoso sexual presentado a Hotman París.

Hotman Paris, quien sintió que no aceptaba la acusación, finalmente tomó medidas legales al informar a Razman por presunta difamación.

Curiosamente, el juicio de lectura del veredicto tuvo lugar sin la presencia del acusado, Razman Arif Nasution. Se sabe que Razman no pudo asistir al juicio porque estaba recibiendo tratamiento médico en un hospital en Penang, Malasia.

Sin embargo, el panel de jueces aún decidió continuar y leer la sentencia, lo que marcó el final de un largo drama legal que involucró a dos abogados controvertidos en Indonesia. Con esta decisión, el público está esperando que el próximo paso legal sea tomado por la nasución de Razman Arif.