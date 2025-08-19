La diáspora india inunda las calles de Nueva York para las celebraciones del Día de la Independencia







Miles de indios estadounidenses se reunieron en Nueva York El domingo (hora local) para celebrar el 79º Día de la Independencia de la India en el desfile anual del Día de la India, una de las celebraciones más grandes fuera de la India. El diputado de Rajya Sabha, Satnam Singh Sandhu, quien asistió al desfile, dijo que era un momento de orgullo ver que la diáspora resultó en tan grandes cantidades.

«Es una gran felicidad que los miembros de la diáspora india en tan grandes cantidades se reunieran aquí en la ciudad de Nueva York. La independencia de la India se celebra … El alcalde de Nueva York también está presente aquí …», dijo Sandhu. El desfile fue organizado por la Federación de Asociaciones Indias, que dijo que el evento reflejó tanto el orgullo como la responsabilidad.

