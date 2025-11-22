La diáspora india en Johannesburgo da una bienvenida cultural al primer ministro Modi







Primer ministro Narendra Modi recibió una vibrante y sentida bienvenida por parte de la diáspora india a su llegada a Johannesburgo el viernes (hora local). Los miembros de la comunidad exhibieron danzas folclóricas que representan a 11 estados de la India, destacando la rica diversidad cultural de la India en un escenario global.

El breve programa cultural, titulado «Ritmos de una India unida», contó con actuaciones de Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Gujarat, Odisha, Bengala Occidental, Assam, Bihar, Jharkhand y Rajasthan.

El Primer Ministro Modi elogió el esfuerzo y lo calificó como un reflejo encomiable de la unidad de la India en la diversidad y la conexión continua de la diáspora con sus raíces.

«La vibrante diversidad cultural de la India se exhibe en Sudáfrica! Los miembros de la comunidad india tomaron la iniciativa de exhibir danzas folclóricas de 11 estados de la India durante un breve programa cultural titulado acertadamente «Ritmos de una India unida». Es encomiable cómo la comunidad india se ha mantenido conectada con sus raíces», escribió el primer ministro Modi en «X».

Posteriormente, a su llegada a un hotel de Johannesburgo, el Primer Ministro presenció una actuación musical especial dedicada al río sagrado Ganges.

La cantante de folk tamil Kumari Ambigay interpretó la canción de Girmitiya «Ganga Maiya», originalmente una composición de Bhojpuri, que tradujo al tamil para la ocasión.

«Era una canción bhojpuri que traduje al idioma tamil… Me siento muy feliz cuando conocí al primer ministro Modi por primera vez», dijo Ambigay a ANI.

Cuando el Primer Ministro presenció la interpretación de la canción, la calificó como una experiencia alegre y emotiva. El primer ministro Modi enfatizó que la canción encarna la esperanza y el coraje inquebrantable de aquellas personas que llegaron a Sudáfrica hace muchos años.

«Fue una experiencia muy alegre y emotiva para nosotros presenciar la interpretación de la canción sudafricana de Girmitiya `Ganga Maiya` en Johannesburgo. ¡Otro aspecto especial de esta interpretación fue que la canción también se cantó en tamil! Esta canción encarna la esperanza y el coraje inquebrantable de aquellas personas que vinieron aquí hace muchos años. A través de estas canciones y bhajans, mantuvieron viva a la India en sus corazones. Por lo tanto, ser testigo de esta conexión cultural que aún hoy vibra es verdaderamente encomiable», escribió el Primer Ministro Modi en «X».

Un miembro de la diáspora india que actuó para dar la bienvenida al primer ministro Modi expresó su felicidad por la ocasión y lo consideró como un momento único en su vida.

«Fue un momento inolvidable… El primer ministro Modi vio la actuación con mucha paciencia», dijo a ANI.

Durante su visita, el Primer Ministro también se reunió con los ganadores del concurso Bharat Ko Janiye (Conozca la India). Destacó la importancia de la iniciativa para profundizar el compromiso de la diáspora con la historia y la cultura de la India.

«Conocí a los ganadores del concurso Bharat Ko Janiye (Conozca la India) en Sudáfrica. Este concurso anima a los miembros de nuestra diáspora a aprender más sobre la historia, la cultura y más de la India. Realmente fortalece la conexión de nuestra diáspora con la India», escribió el primer ministro Modi en «X».

El Primer Ministro Modi estará en Sudáfrica del 21 al 23 de noviembre para participar en la Cumbre del G20 2025.

