La diáspora desafía a Ahmad Sahroni abre debate después de llamar al llamado para dispersar el «mundo estúpido» del Parlamento

Yakarta, Viva – El discurso de disolver la Cámara de Representantes (DPR) se llenó recientemente con el público, especialmente en las redes sociales. Este problema se destaca como una forma de decepción en el desempeño de los representantes del pueblo que se consideran lejos de las expectativas.

Respondiendo a esto, vicepresidente de la Comisión III DPR RI, Ahmad Sahronidar una declaración fuerte. En una conferencia de prensa en la Policía Regional de Sumatra del Norte el viernes 22 de agosto de 2025, los políticos del partido Nasdem Dijo que la invitación para disolver el DPR como una «decisión estúpida».

«Registro, la persona que dijo que rompió el DPR era un tonto en el mundo», dijo Sahroni, su declaración entonces viral en las redes sociales.

Agregó que la comunidad tenía derecho a criticar e incluso regañar a los miembros del consejo. Sin embargo, según él, el llamado para disolver el DPR no tiene sentido y excesivo.

«Podemos ser criticados, queremos decir Bangxx, Anjxx, Mampxx, está bien. Pero si inmediatamente dices que el DPR se disuelve, es estúpido. El DPR aún debe estar de pie porque hay gobernanza y reglas en este país», dijo Sahroni.

El político de Tanjung Priok también considera que, aunque el desempeño del DPR no es necesariamente perfecto, la existencia de la institución sigue siendo importante como una representación de las personas en el gobierno.

La declaración de Sahroni inmediatamente cosechó una fuerte reacción, incluso de la diáspora indonesia en Dinamarca, Salsa erwina hutagalung. A través de su carga de video en Instagram, Salsa hizo críticas fuertes, así como un desafío abierto a Sahroni.

«Estaba realmente enojado al ver la arrogancia de los miembros del DPR, especialmente Ahmad Sahroni del Partido Nasdem», dijo Salsa, citada por Viva el jueves 28 de agosto de 2025.

Según él, la razón por la que el público pidió la disolución del DPR fue muy clara: se consideró que la institución no logró llevar a cabo el mandato de la gente. Aludió a la creciente carga fiscal, mientras que el presupuesto para el DPR era muy grande.

«Nuestro país está en un déficit, los impuestos aumentan de los ingresos, el IVA, hasta las Naciones Unidas. Pero el presupuesto estatal se queda sin RP9.9 billones para el Parlamento. ¿Cuál es su logro hasta ahora?

Sistista de salsa Erwina: debatidor internacional

No se detuvieron en las críticas, Salsa también desafió a Ahmad Sahroni a chocar abiertamente los argumentos. Hizo hincapié en que su capacidad como un debate sobresaliente.

«Fui un campeón de debate en Asia Pacífico en 2014 en la Universidad Tecnológica de Nanyang. También representé a Indonesia en el debate mundial en Berlín en 2012 y ingresé al último trimestre», dijo.

Con este contexto, los ex alumnos de la Universidad Gadjah Mada (UGM) consideraron que era digna de luchar contra las palabras de Sahroni a través del Foro de Debate oficial.

El desafío del debate Asignación de DPR

En su declaración, Salsa destacó el estilo de vida de Sahroni que a menudo mostraba riqueza en las redes sociales. Consideró que la actitud era inapropiada en medio de la condición cada vez más exprimida de la gente.

«Si es rico, ¿por qué todavía es insistente en mantener las asignaciones de los impuestos públicos? A pesar de que las personas trabajan duro, repletas en el transporte público, es difícil encontrar trabajo, mientras que su dinero de impuestos se usa para las instalaciones de DPR», dijo.

Además, la salsa desafía a Ahmad Sahroni directamente a luchar Debate abierto Con el tema: si la asignación de DPR realmente contribuye a la comunidad.

«Si pierdes el debate, falla la asignación de DPR. Si pierdo, te apoyaré para obtener la asignación. ¿No te atreves?» Salsa dijo que cerró el desafío.