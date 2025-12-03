La DGCA interviene después de que IndiGo cancelara vuelos







La aerolínea de bajo coste IndiGo informó el miércoles a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) que la compañía aérea tuvo que cancelar un total de 1.232 vuelos, de los cuales 755 fueron cancelados debido a la escasez de tripulación derivada de las normas de limitación del tiempo de servicio de vuelo (FDTL).

Otros 258 vuelos se vieron afectados por restricciones del espacio aéreo, mientras que 92 vuelos se vieron afectados por fallas en el sistema ATC.

La DGAC dijo en un comunicado que actualmente investiga la situación y evalúa medidas junto con la aerolínea para reducir cancelaciones y retrasos, con el fin de minimizar las molestias que se generan a los pasajeros.

También se pidió a IndiGo que informe a la sede de la DGCA para presentar los hechos que llevaron a la situación actual junto con los planes para mitigar los retrasos y cancelaciones en curso, según el comunicado.

«Una gran parte de las cancelaciones surgió del cumplimiento de la tripulación/FDTL y de factores relacionados con el aeropuerto/espacio aéreo/ATC, muchos de los cuales están fuera del control directo del operador», dijo la aerolínea.

IndiGo también informó a la DGCA que su puntualidad general (OTP) disminuyó al 67,7 por ciento en noviembre v/s. 84,1 por ciento en octubre.

La DGCA dijo que ha proporcionado más aclaraciones a la aerolínea para agilizar la implementación de las normas FDTL revisadas.

Según la declaración de la DGCA, IndiGo ahora está tomando medidas para fortalecer la planificación y el reclutamiento de la tripulación mientras se adhiere a las normas de la FDTL. La aerolínea también está mejorando la coordinación con ATC y los aeropuertos para gestionar las limitaciones de capacidad y mejorar los procesos de gestión de interrupciones y cambios.

Se recomienda a los viajeros verificar el estado del vuelo a través de los canales oficiales antes de la salida, añade el comunicado.

IndiGo se vio obligada a cancelar decenas de vuelos el miércoles en destinos importantes como Delhi, BombayLos aeropuertos de Hyderabad y Bengaluru, principalmente debido a la escasez de tripulación que causó estragos en los horarios de vuelo.

Si bien hubo algunas cancelaciones el martes, la situación empeoró el miércoles.

IndiGo dijo en un comunicado: «Reconocemos que las operaciones de IndiGo se han visto significativamente interrumpidas en toda la red durante los últimos dos días y nos disculpamos sinceramente con nuestros clientes por las molestias causadas».

Una multitud de desafíos operativos imprevistos, incluidos fallos tecnológicos menores, cambios de horarios relacionados con la temporada de invierno, condiciones climáticas adversas, aumento de la congestión en el sistema de aviación y la implementación de reglas actualizadas para la lista de tripulaciones (limitaciones del tiempo de servicio de vuelo), tuvieron un impacto negativo en nuestras operaciones de una manera que no era factible de anticipar, afirmó la aerolínea.

IndiGo dijo que para contener la interrupción y restaurar la estabilidad, la aerolínea ha iniciado ajustes calibrados en sus horarios. «Estas medidas permanecerán vigentes durante las próximas 48 horas y nos permitirán normalizar nuestras operaciones y recuperar progresivamente nuestra puntualidad en toda la red. Los equipos de la aerolínea están trabajando las 24 horas del día para aliviar el malestar de los clientes y garantizar que las operaciones se estabilicen lo más rápido posible. Además, a los clientes afectados se les ofrecen planes de viaje alternativos para llegar a sus destinos o reembolsos, según corresponda», señala el comunicado. aerolínea dijo en un comunicado.

«Solicitamos a los clientes que verifiquen el estado más reciente del vuelo en https://www.goindigo.in/check-flight-status.html antes de dirigirse al aeropuerto», agrega el comunicado.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente