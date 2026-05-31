La DFA de los Yankees del veterano de 13 años de repente parece ‘dolorosamente equivocada’: analista

cuando el Yankees de Nueva York jardinero veterano designado Randal Grichuk para su asignación en abril, la medida apenas se registró. Un mes después, su tórrido comienzo con los Medias Blancas tiene al menos un analista calificando la decisión como “dolorosamente equivocada”.

Mientras las lesiones continúan poniendo a prueba la profundidad de la alineación de Nueva York, el inesperado resurgimiento de Grichuk ha intensificado el escrutinio de un movimiento en la plantilla que alguna vez pareció rutinario pero que ahora parece mucho más trascendental.

Desde que se unió a Chicago el 4 de mayo (un contrato por un año y 1,25 millones de dólares), por MLB.comScott Mark – Grichuk ha registrado un promedio de bateo de .300 con cuatro jonrones, 13 carreras impulsadas y un OPS de .958 en 19 juegos. Su 213 wRC+, una métrica donde 100 representa el promedio de la liga, significa que ha producido a más del doble del ritmo de un típico jugador de Grandes Ligas desde que se mudó del Bronx al lado sur de Chicago. Esos números han dejado atónitos a los fanáticos de los Yankees, según un veterano analista de los Yankees. Esteban Quiñones de Nación a rayas calificando la decisión de Nueva York de “dolorosamente equivocada”.

La producción de Grichuk en Nueva York hizo que el DFA pareciera una obviedad. En 31 turnos al bate, Grichuk bateó .194 con un pésimo porcentaje de embase de .212, ningún jonrón, dos carreras impulsadas y 10 ponches. Se suponía que sería el bateador derecho del pelotón en una alineación repleta de bateadores zurdos, desplegados principalmente contra los zurdos. Ese plan del manager Aaron Boone no funcionó exactamente.

Permanencia de Grichuk en los Yankees y contratación de los White Sox

Grichuk llegó al Bronx con un contrato de ligas menores después del entrenamiento de primavera, contratado específicamente por su historial contra lanzadores zurdos. Más de 13 temporadas y ocho organizaciones, incluidos los St. Louis Cardinals, Azulejos de TorontoColorado Rockies y Kansas City Royals, Rosenberg, Texas, nativo ha lanzado 212 carreras jonrones y registró un OPS de .816 en su carrera contra zurdos.

Pero Grichuk se fue de 13-0 al abrir el año antes de recuperarse ligeramente a finales de abril. Los Yankees necesitaban un lugar en el plantel para el derecho Elmer Rodríguez. Grichuk se convirtió en la víctima. Rechazó una asignación total a las menores y eligió la agencia libre. Tres días después, Chicago llamó.

«Ocurrió en el último segundo», dijo Grichuk. Grandes Ligas.comEs Merkin al unirse a Chicago. «Estábamos hablando con algunos otros equipos, a punto de hacer algo, y los White Sox entraron en escena y sintieron que era una buena oportunidad».

La oleada de los White Sox destaca los problemas de la plantilla de los Yankees

Giancarlo Stanton se ha perdido más de un mes por una lesión en la pantorrilla y Jasson Domínguez ha sido marginado por un problema en el hombro, exponiendo el mismo vacío para llenar con Grichuk: un bate derecho con poder. Andrew Jamieson de Yahoo Deportes Señaló que Chicago tiene marca de 13-9 desde la llegada de Grichuk, subiendo al segundo lugar en la División Central de la Liga Americana.

El contraargumento, planteado por Esteban Parello de Los yanquis van al patioes que ambos tamaños de muestra siguen siendo pequeños. Grichuk registró un wRC+ de 82 la temporada pasada y ha entrado y salido de relevancia en múltiples organizaciones desde 2021. Paul Goldschmidt ha brindado una producción capaz contra lanzadores zurdos en ausencia de Stanton, cortando .264/.361/.509 con seis jonrones.

Aún así, un jugador que los Yankees cortaron por nada es ahora uno de los mejores bateadores del béisbol. Cada jonrón de Grichuk resulta entre inconveniente e instructivo para una directiva del Bronx que repartió un bate derecho e inmediatamente necesitó uno.