La deuda pública alcanza los 9.138 billones de rupias, Purbaya promete optimización y presión sobre las adiciones

Bogor, VIVA – confirmó el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, deuda gubernamental que alcanzó los 9.138 billones de IDR o el equivalente al 39,86 por ciento del Producto Interno Bruto (PDB), todavía se encuentra en un nivel seguro.

Dado que la capacidad del PIB de Indonesia continúa aumentando, dijo que el monto de la deuda aún está muy por debajo del límite del 60 por ciento del PIB según lo dispuesto en la Ley Número 17 de 2003 sobre Finanzas Estatales.

«Así que (un ratio de deuda equivalente a) el 39 por ciento del PIB sigue siendo seguro según los estándares internacionales», dijo Purbaya en una teleconferencia en el evento Media Gathering ‘Completely Reviewing the 2026 APBN’ en Bogor, Java Occidental, el jueves 9 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, NUESTRA APBN edición de septiembre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Sin embargo, pidió a la ciudadanía no valorar negativamente el monto de la deuda basándose sólo en cifras, o incluso hasta el punto de considerarla como sentimiento negativo para economía nacional.

«La deuda no debe utilizarse como un sentimiento negativo para nuestra economía. Y trataremos de reducir la emisión de deuda de la manera más óptima posible», afirmó Purbaya.

Además, Purbaya prometió que, como Ministro de Finanzas, intentaría reducir la emisión de deuda en el futuro, en línea con los esfuerzos por ampliar la estrategia para aumentar de manera más óptima los ingresos estatales.

También destacó que la deuda pública en el futuro será más eficiente, en línea con los pasos mejoramiento su uso es para evitar el depósito de fondos gubernamentales en el Banco de Indonesia (BI).

Una de las estrategias es colocar fondos gubernamentales en el sector bancario, con el fin de impulsar la liquidez económica y la cantidad de dinero que circula en la sociedad.

«Así que en el futuro, incluso si (aumento) la deuda, por supuesto debe usarse de manera óptima y eficiente, y garantizar que no haya más fugas», dijo.