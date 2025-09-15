La deuda extranjera de Indonesia está amamantando a US $ 432.5 mil millones en julio de 2025

Yakarta, Viva – Banco Indonesia posición de registro Deuda extranjera (ULN) Indonesia en julio de 2025 disminuyó a US $ 432.5 mil millones en comparación con la posición de ULN en junio de 2025 de US $ 434.1 mil millones.

El Director Ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, reveló que en un año anual, Uln Indonesia creció 4.1 por ciento (interanual). El aumento se desaceleró en comparación con el crecimiento en junio de 2025, que creció 6.3% (interanual).

«Estos desarrollos se obtienen principalmente de la desaceleración en el crecimiento del sector público. La posición de julio de 2025 también está influenciada por el factor de fortalecimiento del dólar estadounidense en la mayoría de las monedas mundiales, incluido el rupia», dijo Ramdan en Jakarta, citado, el lunes de 1525 de septiembre.

Explicó que la deuda externa del gobierno subió, a saber, en julio de 2025, registrado en US $ 211.7 mil millones o aumentó en un 9.0 por ciento (interanual). Este valor es menor que el crecimiento del 10.0 por ciento (interanual) en junio de 2025.

«Este desarrollo está influenciado por la desaceleración en el crecimiento de las posiciones de préstamos extranjeros y los títulos de deuda del gobierno», agregó.

Como uno de los instrumentos para financiar el presupuesto estatal (APBN) que se gestiona cuidadosamente, medible y de manera contable, el uso de ULNS continúa dirigido a apoyar el financiamiento del sector productivo para mantener el impulso del crecimiento de la economía indonesia.

Según el sector económico, el ULN se utilizó, entre otros, para apoyar los sectores de servicios de salud y actividades sociales (23.1 por ciento de la deuda externa total del gobierno), servicios educativos (17.0 por ciento), administración gubernamental, defensa y seguridad social compulsiva (15.9 por ciento), construcción (12.1 por ciento) y transporte y accesorios (8.9 por ciento).

«La posición de la deuda externa del gobierno se mantiene porque está dominada por una deuda a largo plazo con una participación del 99.9 por ciento de la deuda externa total del gobierno», agregó.

Mientras tanto, la deuda externa privada continúa las contracciones de crecimiento. La posición de la deuda externa privada en julio de 2025 fue estable en comparación con el mes anterior en el rango de US $ 195.6 millones, o experimentando una contracción de crecimiento del 0.3 por ciento (interanual), relativamente igual a las contracciones en el mes anterior.

Edificio Bank Indonesia (vista frontal) Foto : Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis

El desarrollo del Uln privado se deriva del aumento de la contracción del crecimiento de las instituciones financieras no financieras (corporaciones no financieras) a 1.2 por ciento (interanual), en medio del crecimiento de las instituciones financieras (corporaciones financieras) Mayor, ascendiendo al 3.6 por ciento (interanual) en julio de 2025.

Basado en el sector económico, la mayor participación privada de Uln proviene del sector manufacturero; Servicios financieros y de seguro; Adquisición de electricidad y gas; Así como la minería y la excavación, con una participación del 80.4 por ciento del Uln privado total.

La estructura del Uln indonesio sigue siendo saludable, respaldada por la aplicación del principio de precaución en su gestión. Esto se refleja en la relación ULN indonesia para el producto interno bruto (PIB) que cayó a un 30.0 por ciento en julio de 2025 de 30.5 por ciento en junio de 2025, así como dominio de Uln a largo plazo con una participación de 85.5 por ciento del Uln total.

Para mantener saludable la estructura de Uln, el banco Indonesia y el gobierno continúan fortaleciendo la coordinación en el monitoreo del desarrollo de ULN. El papel de ULN también continuará siendo optimizado para apoyar el financiamiento del desarrollo y fomentar el crecimiento económico nacional sostenible. Estos esfuerzos se realizan minimizando los riesgos que pueden afectar la estabilidad económica.