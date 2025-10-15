La deuda externa de RI alcanza los 431.900 millones de dólares en agosto de 2025

Jacarta – Banco Indonesia (BI) informó deuda externa (LSN) Indonesia en agosto 2025 el crecimiento se desaceleró un 2,0 por ciento (interanual) a 431,9 dólares estadounidenses mil millonesmás bajo en comparación crecimiento julio de 2025, que es del 4,2 por ciento (interanual).

El director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones de BI, Ramdan Denny Prakoso, dijo que este desarrollo se debió principalmente a la desaceleración del crecimiento de la deuda externa del sector público y a una contracción del crecimiento de la deuda externa del sector privado.

«La posición de la deuda externa del gobierno en agosto de 2025 se registró en 213.900 millones de dólares, un crecimiento interanual del 6,7 por ciento (interanual) o una desaceleración en comparación con el crecimiento del 9,0 por ciento (interanual) en julio de 2025», dijo Denny en su declaración del miércoles 15 de octubre de 2025.

Ilustración de la hegemonía del dólar estadounidense

Esta evolución estuvo influida principalmente por la desaceleración del crecimiento de las entradas de capital extranjero en títulos públicos (SBN), ya que la incertidumbre en los mercados financieros mundiales seguía siendo elevada.

Como uno de los instrumentos de financiación del presupuesto estatal, Ramdan dijo que la ULN se gestiona de forma cuidadosa, mensurable y responsable, y su uso sigue dirigido a apoyar la financiación de programas prioritarios que fomentan la sostenibilidad y fortalecen la economía nacional.

Según el sector económico, la deuda externa del gobierno se utiliza, entre otras cosas, para apoyar el sector de servicios de salud y las actividades sociales (23,4 por ciento de la deuda externa total del gobierno); servicios educativos (17,2 por ciento); administración gubernamental, defensa y seguridad social obligatoria (15,7 por ciento); construcción (12,3 por ciento); transporte y almacenamiento (9,0 por ciento); y servicios financieros y de seguros (8,0 por ciento).

La posición de la deuda externa del gobierno está dominada por la deuda a largo plazo, con una proporción que alcanza el 99,9 por ciento del total de la deuda externa del gobierno.

Además, la deuda externa privada se registró en 194.200 millones de dólares o experimentó una contracción del crecimiento del 1,1 por ciento (interanual) en agosto de 2025, mayor que la contracción del 0,2 por ciento (interanual) del mes anterior.

El desarrollo de la deuda externa privada provino de la deuda externa de las corporaciones no financieras, que se contrajo un 1,6 por ciento (interanual), y de la deuda externa de las corporaciones financieras, que se desaceleró al 0,8 por ciento (interanual).

Por sectores económicos, la mayor deuda externa privada proviene del sector de la industria procesadora; servicios financieros y de seguros; adquisición de electricidad y gas; así como la minería y las canteras, con una participación que alcanza el 81,2 por ciento del total de la deuda externa privada.

Ramdan dijo que la estructura de la deuda externa de Indonesia sigue siendo saludable, respaldada por la aplicación del principio de precaución en su gestión. Esto se refleja en la relación entre la deuda externa de Indonesia y el Producto Interno Bruto (PIB) del 30,0 por ciento en agosto de 2025. Esta cifra es relativamente estable en comparación con julio de 2025, que era del 29,9 por ciento, así como el predominio de la deuda externa a largo plazo con una participación del 85,9 por ciento de la deuda externa total.