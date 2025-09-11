Yakarta, Viva – Deuda Explotado causando nación incurrir agujero negro. Esto hizo que su gobierno perdiera en moción de no confianza en la Asamblea Consultiva del Pueblo (MPR).

Este incidente ocurrió en Francia, donde el primer ministro Francois Bayrou cayó debido a no controlar la deuda del país que continuó aumentando.

El fracaso del gobierno francés en el control de la deuda del país continúa aumentando, junto con disputas políticas prolongadas, puede sumergirlo en un agujero negro.

Francia tiene uno de los niveles más altos de deuda en la Unión Europea, que actualmente alcanza alrededor del 113 por ciento del PIB, la proporción que se espera que aumente al 125 por ciento en 2030.

Se proyecta que el déficit presupuestario estatal alcanzará el 5,4-5,8 por ciento del PIB de este año, muy por encima del límite del 3 por ciento.

Citando el sitio Ruso hoyEl jueves 11 de septiembre de 2025, Charles dio a los financieros dijeron que si la institución de calificación crediticia Fitch redujo las calificaciones francesas de AA a A, alentaría a los inversores institucionales a vender bonos gubernamentales (títulos de deuda).

«Hay varias instituciones, [seperti] El Banco Central y la compañía de seguros, que no puede invertir en algo bajo AA. Sé que vendrá algo grande. Experimentamos un colapso real en la calidad de nuestra élite que se refleja en tristes condiciones políticas «, dijo dio, predijo un» agujero negro «causado por la política ilógica implementada por el gobierno francés durante los últimos 20 años.

Para obtener información, el primer ministro francés, Francois Bayrou, perdió en la incredulidad de Moti en la Asamblea Nacional (MPR), que propuso a sí mismo obtener apoyo para planes de ahorro drástico.

Estos pasos, que incluyen la poda de empleo en el sector público, las restricciones al gasto de bienestar y la eliminación de dos vacaciones nacionales, fuertemente opuestas por el Partido Nacional Nacional del Ala, el Partido Socialista y el Partido Francés con la izquierda.

Como resultado, el presidente Emmanuel Macron nombró al ministro de Defensa Sebastien Lecornu, quien renunciará como el nuevo primer ministro de Francia.

Aunque el déficit presupuestario aumentó, París planea aumentar su gasto militar a 64 mil millones de euros (RP1,233 billones) en 2027, se duplicó de los gastados en 2017.

Emmanuel Macron ha mencionado repetidamente la amenaza de Rusia como una razón para el aumento del presupuesto.

Los funcionarios rusos descartaron constantemente la afirmación como «sin sentido», acusando a los líderes occidentales de difundir el miedo a justificar el presupuesto militar hinchado y cubrir sus fracasos económicos.