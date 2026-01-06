¿La deuda en ayunas aún no se ha saldado? Consulte los procedimientos e intenciones de Qadha antes del Ramadán

Jacarta – Antes de la llegada del mes santo RamadánLos musulmanes suelen empezar a prepararse para acoger la obligación del culto. ayuno. Además de la preparación física y mental, hay una cosa importante que no se debe ignorar: terminar deuda en ayunas Ramadán del año anterior.

A menudo surgen en la comunidad preguntas sobre si está permitido o no reemplazar las deudas de ayuno después de la mitad del mes de Sha’ban y cuál es la intención correcta.

En medio de las diversas opiniones que circulan, es importante que los musulmanes comprendan las disposiciones del fiqh relativas al ayuno qadha para que su adoración sea válida y de acuerdo con las directrices. Además, una comprensión errónea puede hacer que alguien dude en cumplir rápidamente la obligación de realizar un sustituto.

En la práctica, el ayuno después del 15 de Sha’ban suele considerarse prohibido. Sin embargo, esta prohibición en realidad sólo se aplica al ayuno sunnah. El ayuno obligatorio, incluido el ayuno qadha para cubrir las deudas del ayuno del Ramadán, todavía se permite realizar aunque ya haya pasado la mitad del mes de Sha’ban.

Informe de NU Online, martes 6 de enero de 2026, en la escuela de pensamiento Shafi’i a la que se adhiere la mayoría de los musulmanes en Indonesia, pagar las deudas por el ayuno del Ramadán después del 15 de Sha’ban no es un acto prohibido. Por lo tanto, los musulmanes que no han tenido tiempo de pagar sus deudas de ayuno todavía tienen la oportunidad de cumplir con estas obligaciones hasta que se acerque el Ramadán, siempre y cuando no existan prohibiciones especiales.

En términos de fiqh, pagar las deudas en ayunas se conoce como qadha. Lingüísticamente qadha significa cumplir o completar. Mientras tanto, en términos de términos, qadha significa compensar el culto que se deja atrás en un momento predeterminado, en este caso compensar el ayuno de Ramadán que no se lleva a cabo a tiempo.

El ayuno de Qadha lo llevan a cabo personas que abandonan el ayuno del Ramadán por motivos justificados por la Sharia, como enfermedades, viajes largos, menstruación, parto u otras afecciones. Esta obligación sigue siendo inherente y debe cumplirse fuera del mes de Ramadán.

Intención de saldar la deuda del ayuno del Ramadán

Lo importante en la implementación del ayuno qadha es la intención. intención de ayuno Qadha es básicamente lo mismo que la intención de ayunar durante el Ramadán, la diferencia radica en el uso de la palabra qadha como señal de que el ayuno es un ayuno sustituto.