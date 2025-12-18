La deuda de Oracle aumenta en medio de grandes ambiciones para la infraestructura de IA, alcanzando cientos de miles de millones de dólares

Jacarta – Gigante tecnológico de Estados Unidos (EE.UU.), Oráculoconstruyendo agresivamente las bases de su negocio de inteligencia artificial (IA). Desafortunadamente, este paso resultó en un aumento deuda fantástico alcanzar cientos de miles de millones de dólares.

Citado de El tonto abigarrado El jueves 18 de diciembre de 2025, Oracle registró obligaciones de desempeño restantes (RPO) o el valor de los contratos ya firmados con clientes en 523 mil millones de dólares o 8.743,5 billones de IDR (tipo de cambio estimado de 16.720 IDR por dólar estadounidense). Sin embargo, los ingresos sólo se reconocerán en el futuro a medida que se lleve a cabo el servicio o proyecto.

En el segundo trimestre de 2026, Oracle logró sumar 68 mil millones de dólares en nuevos contratos, principalmente de acuerdos para proporcionar infraestructura de inteligencia artificial (IA). Entre sus clientes se incluyen grandes empresas como Meta Platforms y Nvidia que requieren centros de datos y computación de alta potencia.

Estos contratos de IA requieren que Oracle construya centros de datos avanzados equipados con GPU de alta potencia antes de que se puedan reconocer los ingresos. Esta demanda requiere que Oracle emita compras una cantidad muy grande de capital al principio.

Mientras tanto, en los próximos años se producirán nuevas entradas de efectivo. Oracle entró en el auge de la IA con una estructura de balance ya cargada de deudas, y esas presiones ahora no hacen más que aumentar.

Durante los seis meses que finalizaron el 30 de noviembre de 2025, Oracle registró un flujo de caja operativo de 10.200 millones de dólares. Sin embargo, los gastos de capital (Gasto de capital/gasto de capital) alcanzó los 20.500 millones de dólares.

Esta condición provocó que el flujo de caja libre de Oracle se encontrara en una posición negativa de 10.300 millones de dólares. El gasto de capital de la compañía se triplicó anualmente, lo que refleja cuán agresiva es su estrategia de IA.

Este aumento en el gasto también aceleró la acumulación de deuda hasta el final del segundo trimestre de 2025, la deuda total de Oracle aumentó significativamente de 92,6 mil millones de dólares a 108 mil millones de dólares en mayo de 2025. En septiembre de 2025, la compañía incluso completó la emisión de bonos por valor de 18 mil millones de dólares para respaldar estas necesidades de financiamiento.

Esta deuda gigante recibió inmediatamente una respuesta negativa del mercado. Las acciones de Oracle se debilitaron después de que la compañía publicara su informe de desempeño del segundo trimestre.

Los inversores están observando cómo Oracle puede convertir su enorme cartera de infraestructura de IA en ingresos reales en los próximos años. Si tiene éxito, se espera que el crecimiento de los ingresos de la empresa se dispare considerablemente. Sin embargo, los costes iniciales que hay que afrontar también son muy elevados.