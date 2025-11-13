La deuda de McDaniel con Dan Quinn no tiene nada que ver con el fútbol

El domingo será la primera vez que un NFL El juego se juega en España. También será la primera vez que Delfines de Miami‘ el entrenador en jefe Mike McDaniel y Comandantes de WashingtonEl entrenador Dan Quinn se enfrentará entre sí.

Quinn ha significado mucho para McDaniel a lo largo de los años, desde cuando lo ayudó a encaminarse hacia la sobriedad.

«Dan Quinn ocupa un lugar especial en mi corazón y en mi carrera», dijo McDaniel el miércoles. por ESPN. «Creo que él estuvo ahí en la zona cero cuando dejé la sobriedad y me apoyó y me dio la oportunidad de continuar con lo que amo hacer. Así que por eso, estaré siempre en deuda con él.

«Creo que habla del tipo de líder que es; sé que realmente toca a cada jugador que entrena desde un punto de vista verdadero y auténtico. Creo que los Commanders son muy afortunados de tenerlo».

Mike McDaniel no ha bebido desde 2016

Se debe elogiar a McDaniel por mantenerse sobrio durante casi 10 años. Casi destruyó su carrera y supo que algo tenía que cambiar. Marcel Louis-Jacques de ESPN escribe que McDaniel tuvo que ser llevado aparte para un pequeño cara a cara.

“El 4 de enero de 2016, los entonces entrenadores de los Atlanta Falcons, Quinn, Kyle Shanahan y Raheem Morris, sentaron a McDaniel y le dijeron que creían que bebía con demasiada frecuencia, una evaluación con la que McDaniel dijo que estaba de acuerdo”. Louis-Jacques escribe. “Las conversaciones se produjeron después de que lo despidieran de su trabajo como asistente ofensivo con el Tejanos de Houstonen parte debido a su forma de beber y cómo estaba afectando su desempeño. Pasó 865 días fuera de la NFL antes de que Shanahan lo incorporara a su personal ofensivo con Washington en 2011”.

McDaniel lo discutió en “Hard Knocks” de HBO allá por 2023.

“Fue ese momento en el que dije: ‘Nunca volveré a beber’”, dijo.

Quinn dice que está orgulloso del trabajo que ha realizado Mike McDaniel/h2>



El miércoles, Quinn dijo que está orgulloso de Mike y del trabajo que realizó para cambiar su vida y enderezarse.

“Para todos nosotros, cuando hay un problema, a veces no quieres que alguien con quien estás lo sepa”, dijo Quinn. «Cuentas con ellos, ellos cuentan contigo. Pero apoyarse es la mayor fortaleza que puedes hacer. En ese espacio, todo lo que quieres hacer es ayudar y dar apoyo, y entonces comienza el verdadero trabajo para la persona en ese lugar.

«Eso es exactamente lo que hizo Mike. Dijo que esto es en lo que estoy trabajando y cómo lo voy a hacer, y ahí es cuando comienza el verdadero trabajo. Parte de la razón por la que estoy tan orgulloso de él es que esto es algo que está sucediendo y así es como voy a lidiar con ello, y voy a permanecer conectado con eso… Se necesita mucho coraje para hacer eso, y esa es una de las razones por las que estoy realmente orgulloso de él».

Los aficionados españoles no pueden estar entusiasmados con esto, pero el partido del domingo entre los Dolphins (3-7) y Commanders (también 3-7) debería ser un verdadero éxito. Para aquellos fanáticos aquí en los Estados Unidos, pueden ver el juego en NFL Network.