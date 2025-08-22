DePok, Viva – Pssi Sigue moviéndote rápido para fortalecer el escuadrón Equipo nacional indonesio. Uno de los pasos importantes que ahora se está tomando es el proceso de naturalización. Miliano JonathansEl joven jugador de DePok que actualmente defiende a Jong Utrecht en los Países Bajos.

El jugador de 21 años estaba en el centro de atención después de rechazar una llamada de Equipo nacional holandés U-21. Esta decisión marca la seriedad de Miliano para centrarse en el proceso de naturalización para defender inmediatamente al equipo nacional de Indonesia.

Rechazar la llamada del equipo nacional holandés para Indonesia

Medios holandeses, Fútbol primero, informó que Miliano Jonathans estaba realmente incluido en la lista del equipo nacional holandés U-19 y U-21. Sin embargo, decidió no aceptar la invitación porque el proceso de naturalización con Indonesia ya estaba funcionando.

«Jonathans fue llamado inicialmente al equipo del U-21 holandés, pero no pudo unirse porque estaba en el proceso de obtener la ciudadanía indonesia», escribió Voetbalprimeur el jueves 21 de agosto de 2025.

Esta decisión fue considerada como un claro paso para que el joven extremo desvíe su carrera internacional a Asia. Además, PSSI tiene grandes esperanzas para él como una nueva munición en la línea de frente de Garuda en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.

Esperanza de un dueto mortal con Ser romeny

Voetbalprimeur también destacó el potencial del dúo de Miliano Jonathans con Ole Romeny en el equipo nacional indonesio. Se dijo que Romeny, quien primero rechazó a los holandeses y ahora defendió a Indonesia, se había convertido en una sensación en Asia. Se predice que la presencia de Miliano agregará una variedad de ataques mortales al equipo de Garuda.

Ambos tienen un fondo similar que defiende al equipo junior holandés, pero finalmente eligieron a Indonesia. Si la naturalización se completa a tiempo, se cree que este dúo es el arma principal de Indonesia en el evento internacional.

El proceso naturalizado ha comenzado

Presidente de PSSI, Erick thohirconfirmó que el documento de naturalización de Miliano Jonathans había sido presentado al Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia. Además, el archivo se procesará en el parlamento indonesio antes de ser aprobado por el presidente Prabowo Subianto.

Si según el plan, Miliano pudo fortalecer a Garuda cuando cedió un rugo de Arabia Saudita e Irak en octubre.

Viaje profesional de Miliano Jonathans

Miliano Jonathans nació de una familia sangrienta indonesia, precisamente descendientes de DePok, West Java. Se había desarrollado en la Academia Vitesse antes de mudarse a Jong Utrecht en enero de 2025. Hasta ahora, Miliano ha registrado 13 actuaciones oficiales con el club holandés.

Impresionante rendimiento hizo que PSSI hiciera de Miliano una de las prioridades de la naturalización. La esperanza puede aumentar la fuerza de las líneas del frente con otros jugadores de la diáspora que se unieron por primera vez.

El gran objetivo del equipo nacional indonesio

Indonesia ahora se está preparando para enfrentar la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. Uniéndose en el Grupo B con Arabia Saudita e Irak, se prevé que el equipo de Garuda enfrentará una estricta competencia.

PSSI se dirige a Indonesia a llegar lo más lejos posible, incluso para calificar para las finales de la Copa Mundial 2026. Se espera que la presencia de descendientes como Miliano Jonathans aumente la calidad de los juegos de equipo.

Color holandés en el escuadrón de Garuda

Además de estar habitado por jugadores holandeses, el personal del entrenador del equipo nacional de Indonesia también está lleno de un toque de molinos de viento. Grandes nombres como Patrick Kluivert, Alex Pasteor, a Denny Landzaat están ahora en las filas de los entrenadores. No solo eso, Jordi Cruijff, Gerald Vanenburg y Simon Tahamata también tuvieron una gran influencia en el desarrollo del equipo nacional.

Con una combinación de jugadores de la diáspora y entrenadores experimentados, el equipo nacional indonesio tiene una base sólida para competir a nivel asiático. La unión de Miliano Jonathans aumentará aún más a la profundidad del equipo y abrirá grandes oportunidades para que Indonesia registre la historia.