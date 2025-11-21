La determinación de los bosques consuetudinarios en varias regiones continúa acelerándose, el Ministro de Bosques desafía a los jóvenes católicos a hacer esto

Depok, VIVA – Ministro de Bosques rey julio antoni dijo que su partido sigue fomentando la aceleración de la determinación bosque consuetudinario en varias regiones.

Lo dijo al estar presente en la inauguración del Encuentro de Liderazgo Nacional (Rapimnas) I 2025, el Ejecutivo Central Juventud católicaen Kinasih Resort, Depok, Java Occidental, el viernes 21 de noviembre de 2025. Invitó a la juventud católica a desempeñar un papel en la defensa del establecimiento de bosques consuetudinarios y regulaciones regionales.

«En el caso de los bosques consuetudinarios, los jóvenes católicos pueden desempeñar un papel impulsando la emisión de estas regulaciones regionales», dijo.

Explicó el progreso de las discusiones de la COP30 en Brasil sobre el esquema de financiamiento del Tropical Forests Forever Facility (TFFF), que permite a las comunidades propietarias de bosques tropicales obtener un acceso más inclusivo al financiamiento.

«La juventud católica ciertamente puede participar en esta iniciativa», afirmó.

Raja Juli subrayó que la juventud católica no sólo debe centrarse en cuestiones «cinco estrellas», sino también en cuestiones «cinco estrellas» que están en contacto directo con la sociedad.

De esta manera, la Juventud Católica logra presentarse como una religión pública, una comunidad religiosa que tiene presencia real en la vida pública y contribuye a la realización de la felicidad de la sociedad.

«Espero que la Juventud Católica continúe trabajando en programas que sean leales a la Iglesia y al Estado», dijo.

El Presidente General de la Juventud Católica, Stefanus Gusma, acogió con satisfacción esta dirección y aseguró que el Encuentro Nacional sería un espacio para el seguimiento, la evaluación y la consolidación de la participación de los cuadros en toda Indonesia.

Se espera que el Foro Nacional de Rapimnas, dijo, produzca recomendaciones para cada comisión regional en el desarrollo de programas que tendrán un impacto real en la sociedad.

«Seguiremos y evaluaremos los programas, conciliaremos compromisos y alentaremos la consolidación de la participación de amigos en las regiones», dijo Gusma.

Destacó la importancia de fortalecer la comunicación con las partes interesadas, tanto en temas prácticos como sustanciales que abran oportunidades para la cooperación a largo plazo.

Mientras tanto, en su homilía, Mons. Adrianus enfatizó que el papel de los laicos es el espíritu de la Iglesia que vive de las esperanzas, alegrías y ansiedades de la sociedad.

«El heroísmo de hoy se logra mediante la participación activa, el coraje para decir la verdad y el trabajo real por el bienestar de la sociedad», afirmó.

La I Rapimnas Nacional de 2025 lleva como tema ‘Participación y colaboración de la juventud católica para fomentar la aceleración del desarrollo y el crecimiento económico regional’.