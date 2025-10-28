¡La detección temprana es muy importante! El impacto del cáncer de mama puede ser problemas sociales y económicos.

Jacarta – Cáncer de mama Sigue siendo el tipo de cáncer que ataca con mayor frecuencia a las mujeres en todo el mundo. Según los últimos datos de GLOBOCAN/Global Cancer Observatory/World Cancer Research Fund en 2022, cada año se registran alrededor de 2,3 millones de nuevos casos de cáncer de mama, o el equivalente al 11,6% de todos los casos de cáncer en mujeres.

Lea también: ¡Guau! Las enfermedades de las personas mayores atacan ahora a los jóvenes, los Millennials están invitados a hacerse un control de salud



La tasa de mortalidad no es pequeña: alcanza las 666.000 muertes, o alrededor del 6,9% de todas las muertes por cáncer en mujeres. ¡Vamos, desplázate más!

En Indonesia, esta situación también es motivo de grave preocupación. Cada año se producen alrededor de 400.000 nuevos casos de cáncer y 240.000 muertes a causa de esta enfermedad. Los datos muestran una tendencia significativa de aumento de casos y se prevé que aumentará a más del 70 por ciento para 2050 si no se toman medidas reales de prevención y detección temprana. Esta condición ciertamente aumentará la carga salud al mismo tiempo que tiene un gran impacto social y económico.

Lea también: Últimas noticias sobre casos de fiestas sexuales gay en Surabaya, 29 participantes dan positivo en la prueba del VIH



Según la Dra. Siti Nadia Tarmizi, directora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de Indonesia, el cáncer de mama no es sólo un desafío médico, sino que también afecta a los aspectos sociales y económicos de la sociedad. Los altos costos médicos, la pérdida de productividad laboral y la carga psicológica para los pacientes y sus familias son consecuencias graves.

«La detección temprana del cáncer sigue siendo un desafío. La causa de muerte de los pacientes con cáncer de mama se debe principalmente a que se presentan en una etapa avanzada, por lo que la tasa de éxito del tratamiento disminuye. Como parte de la estrategia nacional, el Ministerio de Salud ha lanzado el Plan de Acción Nacional contra el Cáncer 2024-2034 para fortalecer el cribado y la detección temprana», explicó la Dra. Siti Nadia Tarmizi, en Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

Lea también: Purbaya eliminará los atrasos en las contribuciones, el director general de BPJS revela la categoría objetivo de participantes





Dra. Señorita Nadia Tarmizi Foto : VIVA/Rizkya Fajarani Bahar

Sin embargo, la cobertura de la detección del cáncer de mama mediante mamografía en Indonesia sigue siendo relativamente baja. De unos 3.000 hospitales, sólo unos 200 cuentan con equipos de mamografía.

«El gobierno se ha comprometido hasta 2024 para que todos los hospitales provinciales estén equipados con equipos de mamografía… Estamos tratando de aumentar la socialización del programa de detección temprana utilizando BSE (Autoexamen de mama) y SADANIS (Examen clínico de mama)», continuó el Dr. Siti.

Desde el punto de vista médico, el dr. Agnes, jefa del Departamento de Chequeos Médicos de MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, dijo que muchos casos de cáncer de mama se descubren accidentalmente.