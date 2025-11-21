La destrucción de ropa importada usada no utiliza dinero del presupuesto estatal, Ministro de Comercio: todos los costos corren a cargo de los importadores

Jacarta – Ministro de Comercio, Budí Santoso enfatizó que los fondos eran para el exterminio camisa ex importar cargado al partido importadory no utiliza la APBN.

Esto es parte de las sanciones por violaciones de la Ley Número 7 de 2014 sobre Comercio y el Reglamento del Ministro de Comercio (Permendag) Número 40 de 20242 sobre Bienes Prohibidos de Exportación e Importación Prohibida.

«Lo que fue destruido no utilizó el presupuesto estatal. Así que fueron los importadores quienes lo destruyeron. Así que impusimos sanciones», dijo Budi en el Ministerio de Comercio, Yakarta, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Expositores en la tienda de ropa Thrifting listos para vender en Yogya

Explicó que las sanciones impuestas por el Ministerio de Comercio fueron cerrar la empresa distribuidora y destruir la mercancía importada.

Budi dijo que todo importador que infrinja las normas debe soportar todas las consecuencias legales y administrativas, incluidos los costos de destrucción de las mercancías.

«Él es quien tiene que destruirlo. Después todos los costos correrán por cuenta del importador», afirmó.

Se sabe que el gobierno ha cerrado dos empresas sospechosas de importar ropa usada. Las dos empresas también están obligadas a financiar el proceso de destrucción de los elementos encontrados hasta su finalización, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Anteriormente, el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, optó por triturar ropa y bolsos usados ​​(balpres) importados ilegalmente y vender algunos de ellos a las mipymes.

En una rueda de prensa en la Oficina del Ministerio de Finanzas de Yakarta el viernes 14 de noviembre de 2025, Purbaya dijo que el método de destrucción de ropa importada ilegalmente hasta ahora no ha proporcionado beneficios al país, sino que le ha costado dinero al gobierno.

Según Purbaya, para la destrucción de un contenedor que transportaba balpres presidenciales ilegales, los costos incurridos por su partido alcanzaron los 12 millones de rupias.

«Es una pérdida. Después de eso, seguimos alimentando a las personas que están detenidas. Es una gran pérdida para nosotros. Así que queremos cambiar eso», dijo.