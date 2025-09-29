La descendencia de los rebeldes influyentes en el drama alemán

Es difícil decir algo profundo sobre las personas superficiales, un problema «Babystar«Nunca pase por completo. Joscha BongardLa característica narrativa de debut se centra en el único hijo de una familia influyente cuya chapa pública de perfección doméstica comienza a romperse cuando reacciona mal a la perspectiva de un nuevo hermano entrante.

Hay una fascinación inherente en este tipo de estilo de vida exhibicionista que la película explota con su propia presentación elegante y publicitaria. Sin embargo, tan bien elaborado y actuado como es, el «drama satírico» alemán no trasciende el enigma de esa descripción: quiere criticar vidas mercantificadas sin ridiculizarlos, mientras que no puede aumentar la gran participación o la empatía por las figuras que no tienen muchas cosas en la superficie brillante. Es un ejercicio realizado y observable que, en última instancia, ofrece una visión mínima.

Los Sommers son un trío nuclear que habita un hogar de buen gusto ultra moderno, aunque algo sin carácter, todo dentro sin duda proporciona los fabricantes que buscan su aprobación, en una propiedad de país cerrada que rara vez parecen dejar. Los cuarenta padres Stella (Bea Brocks) y Chris (Liliom Lewald) aparentemente han estado comercializando a sí mismos desde que eran una pareja libre de niños, como nos muestran imágenes cuasi-arquives en su sitio. Y cada paso en la vida de la hija Luca (Maja Bons), desde la concepción hasta el estado actual de 16 años, ha sido debidamente compartido con el mundo.

Estos tres parecen cariñosamente interdependientes. Al mismo tiempo, hay una nota extraña y performativa de todo, desde rituales de aseo compartidos hasta la forma en que dicen «Te amo» como si estuviera dando un frase de guión. Cuando Luca tiene una noche de insomnio, no cuenta con ovejas, sino que recita los nombres de los productos para el cuidado de la piel que probablemente se les ha pagado para promover. La película comienza con una visita de tres niños encantados de conocer a sus ídolos, presumiblemente haber ganado un premio del concurso para hacerlo. Si bien los Sommers atacan posturas naturalistas y proclaman valores inspiradores, las preguntas de sus jóvenes invitados sugieren que han absorbido mensajes muy diferentes: quieren saber sobre el peso, la riqueza, las marcas de ropa de sus anfitriones, la apertura a la cirugía cosmética, etc. (Para una de esas preguntas, mamá responde: «Las personas verdaderamente hermosas no requieren corrección»).

Principalmente fijados en sus regímenes de acondicionamiento físico y perfiles de redes sociales, los padres no parecen interactuar con ningún otro adulto más allá de los contactos profesionales. (Verena Altenberger obtiene una escena como CEO de una compañía de IA que crea avatares de los miembros de la familia para la venta comercial). Cuando se le pregunta, Luca se encoge de hombros que «no tiene tiempo para amigos», y mucho menos un novio. Sin embargo, el mundo herméticamente sellado en el que está acostumbrada a provocar una fuga cuando mamá la siente sobre un posible hermano junior.

La crisis existencial del adolescente en posiblemente «no ser especial» ya impulsa lo que llega poco impulso narrativo al punto medio. Su rebelión toma la forma de salir de casa para un hotel (donde chantajea a la gerencia para darle una habitación de lujo), hacer oberturas contundentes hacia el empleado de escritorio igualmente incómodo (maximiliano Mundt) y llevar a cabo un «experimento familiar fantástico» en el que básicamente audiciona a los fanáticos para ver si les gustaría adoptarla. Mientras tanto, sus padres esconden frenéticamente la grieta de su audiencia.

Los artistas están admirablemente comprometidos, con Bons (que se parece más bien a la adolescente Reese Witherspoon) creíble como una especie de bebé de tubo de prueba de medios, perfectamente formado en el exterior, su desarrollo interno cojeó por la falta de exposición saludable a la realidad promedio de las personas. En un momento, un personaje subsidiario la llama «sin alma», un juicio duro, pero no del todo inaptico.

Estamos destinados a divertirnos y conmover simultáneamente por la difícil situación de Luca. Pero incluso dentro de los límites de esta premisa, Bongard (que anteriormente hizo un documental en ángulo similar, «Pornfluencer», también conocido como «pareja verificada») y el coguionista de Nicole Ruethers se mantiene en una superficie demasiado neutral, negándose a divertirse mucho a sus personajes o sondear lo suficiente como para que nos preocupe por ellos.

Nuestra heroína recibe un confidente (Joy Ewulu), pero la naturaleza del interés de esa mujer y su relación se mantiene turbia. Cuando Luca está destinado a dar un salto transformador al final, para ahorrar a su nuevo hermano la misma educación inferior al microscopio que tuvo, no hay mucho impacto. La película está demasiado reservada para haber hecho vívido cualquier daño que las decisiones de sus padres le hayan causado. En cierto sentido, «Babystar» es como una versión de la era influyente de «The Truman Show», aunque con los altibajos tan suavizados, no sentimos nada mucho en absoluto. La risa y las lágrimas son dos emociones demasiado extremas para acceder aquí.

Aún así, si «Babystar» termina un retrato algo decepcionantemente suave y puntiagudo de un dudoso fenómeno cultural, permanece pulido y lo suficientemente bien ritmo como para mantener interés. Las contribuciones de diseño subrayan bien la noción de vidas vivían casi por completo para el consumismo. La puntuación coral etérea de Jonas Vogler nos recuerda que estas personas superficialmente agradables y atractivas son tan artificiales en su hábitat como especies exóticas en una jaula de zoológico.