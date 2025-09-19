Cineasta ruso Kirill SerebrennikovLa última película «La desaparición de Josef Mengele» ha sido recogido en una serie de territorios internacionales. La película, vendida por la compañía de Gregoire Melin con sede en París KinologíaWorld se estrenó en el Festival de Cine de Cannes.

La película apasionante se basa en Olivier GuezLa novela más vendida del mismo nombre que ganó el prestigioso Premio Renaudot en 2017 en Francia y se publicó en más de 30 países. August Diehl interpreta a Mengele, el famoso médico nazi que encontró refugio en América del Sur al final de la Segunda Guerra Mundial, donde reconstruyó su vida escondida, y nunca fue capturado. Mengele murió en Brasil en 1979 sin haber sido juzgado por sus crímenes. La película traza los años fugitivos de Mengele en América del Sur, desde Buenos Aires hasta Paraguay a través de Brasil, y las formas en que orquestó metódicamente su desaparición para evitar ser juzgado.

«La desaparición de Josef Mengele” has sparked a flurry of distribution deals to France (Bac Films), Germany (DCM Film Distribution), Italy (Europictures), Japan (Transformer), Latin America (Piano), Portugal (Pris Audiovisuais), Israel (Playhouse TLV), Sweden (Njutafilms), Hungary (Cirko Film), Indonesia (PT Falcon), Báltico (Etofilm), Benelux (Imagine Film Distribution), Bulgaria (película beta), República Checa y Eslovaquia (Film Europe), Ex-Yugoslavia (MCF Megacom) y Rumania (IndependentA Film).

En las notas de prensa de la película, Serebrennikov dijo que estaba «intrigado» por la perspectiva de adaptar al éxito de ventas de Guez. «¿Qué sucede con los criminales de guerra después de que termina la guerra? ¿Existe tal cosa como la justicia divina?, Preguntó el director, retóricamente.

«Temas como el karma, el castigo, la justicia: estos siempre me han interesado», dijo Serebrennikov, y agregó que también se le dio la libertad de expandirse en el libro y crear escenas, por ejemplo, las conversaciones entre Josef Mengele y su hijo.

Serbenenkov es un célebre cineasta y dramaturgo que ha presentado cuatro películas en competencia en Cannes, incluidas «Limonov», «Leto», «Petrov’s Fry» y «Tchaikovsky’s Wife». Una voz disidente, se ha enfrentado con el gobierno ruso y enfrentó una prueba legal que le impidió viajar al extranjero durante casi cinco años.

El debut en alemán alemán del Helmer, «La desaparición de Josef Mengele» fue producido por CG Cinéma y Hype Studios, y coproducido por Lupa Films, Piano, Loremipsum Entertainment, Scala Films, Bayerischer Rundfunk-Arte, Gold Rush Pictures, Artefrance Cinéma, Red Production Production Production