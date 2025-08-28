La demostración laboral de hoy, la atmósfera en el edificio DPR se ve tranquila

Yakarta, Viva – Obrero De varias regiones en Indonesia realizó una acción simultánea el jueves 28 de agosto. Se monitorearon cientos de acciones en masa de varias alianzas laborales para acoplar en el frente del edificio RPD RI, Central Yakarta.

Mientras tanto, basado en el monitoreo tvonenews.com Dentro del edificio del Parlamento, el ambiente parecía tranquilo. Los estacionamientos de motocicletas y automóviles que generalmente están llenos están llenos de vehículos para miembros de la junta y personal, hoy está vacío.

En el estacionamiento, solo había ambulancias estacionadas. Esta ambulancia es normal apoyar Todos los días en el estacionamiento del edificio del Parlamento.

Ambiente del estacionamiento DPR/MPR RI

En el área del edificio Nusantara I, el edificio Nusantara II y el edificio de tortuga que generalmente está lleno de reuniones de comisiones, también se ve tranquila. Que pasó solo por uno o dos empleados de limpieza y cierta seguridad (Pamdal).

Durante el equipo tvonenews.com A lo largo del pasillo del edificio Nusantara II, el segundo piso, el ambiente también era tranquilo. En la Secretaría de la Comisión de la Cámara de Representantes VIII, solo había 2 empleados.

Mientras tanto, fuera de la puerta del edificio del Parlamento, precisamente en la puerta peatonal, alrededor de docenas de policías estaban en guardia. Se vio a algunas policías llevando armas.

Informó anteriormente, el presidente de KSPI, que también es el presidente del Partido Laborista, dijo Iqbal. manifestación Los trabajadores el jueves 28 de agosto se centrarán frente al Parlamento Indonesio o al Palacio Presidencial.

Hampor 10 mil trabajadores de Karawang, Bekasi, Bogor, DePok, Tangerang y Dki Yakarta se moverán después de la manifestación mañana.

Esta manifestación laboral también se llevará a cabo simultáneamente en varias provincias y grandes ciudades industriales, a saber, en Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo y otros regiones.

