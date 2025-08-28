La demostración laboral de hoy, Golkar recuerda las críticas al DPR no ser un lugar para el odio

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta GolkarIdrus Marham, juzgando crítica sociedad hacia RPD RI es algo natural en un clima democrático. Sin embargo, recordó que las críticas no se convirtieron en odio que tenía el potencial de ampliar la brecha de la división de la nación.

La declaración de Idrus se entregó después de una manifestación frente al complejo del Parlamento Senayan, Yakarta, el lunes 28 de agosto de 2025. En la acción, algunas masas expresaron la insistencia de que el DPR se disolvió.

«Como una familia extendida del pueblo indonesio, nacemos de la unión. El DPR está ahí para el pueblo de Indonesia. Si hay una polémica, nos enfrentemos sabiamente y sabiamente», dijo Idrus en su declaración recibida el jueves 28 de agosto de 2025.

Presidente del Partido Laborista, dijo Iqbal (medio)

Afirmó Idrus, el DPR es una institución constitucional cuya existencia está regulada directamente en la Constitución de 1945. Por lo tanto, el llamado para disolver el DPR no se puede llevar a cabo.

«Por lo tanto, considero que la llamada no es realista y tiene el potencial de engañar a algunas personas», dijo.

Aun así, Idrus entendió las razones de la ira pública. Una ola de críticas surgió especialmente después de que las noticias circulen sobre el aumento de los asignaciones de vivienda para los miembros de DPR hasta Rp 50 millones por mes. El aumento se denominó compensación para la residencia oficial del DPR en Kalibata, que ya no era adecuada.

Según Idrus, la política realmente creó una impresión de que el DPR era menos sensible a la condición de las personas que enfrentaban una situación económica difícil.

«La crítica pública es natural, incluso importante como una corrección. Pero no permita que la comunicación se corte. Si la gente solo está enojada, el DPR se defiende, el problema no se resolverá», dijo.

Además, Idrus invitó al público y representantes de las personas a construir conciencia colectiva. Él usa el término cultura javanesa, verdad políticoa saber, la capacidad de responder a un problema sabiamente como una forma de «verdad sustantiva» en beneficio de la gente.

«En la religión, se ha explicado, no dejes que tu odio hacia un pueblo te haga aplicar injusto», dijo.

25 de agosto demo ricuh en el DPR

Según Idrus, las críticas públicas deben procesarse en un material para mejorar las políticas, no solo para extender la brecha política. Por otro lado, también pidió a los miembros de DPR que aumentaran la sensibilidad a las condiciones de las personas.

«Si se mejora la comunicación, el respeto mutuo está protegido, estoy seguro de que esta nación puede salir de una situación difícil. No hay más actitud para imponer la voluntad», dijo Idrus.

Por lo tanto, Idrus espera que la relación entre la gente y el parlamento pueda restablecerse de manera saludable, por lo que la crítica es realmente un medio para fortalecer la democracia, no desencadenar el odio.