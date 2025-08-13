La demostración insta al regente Pati Sudewo Tresh girando, según los informes, tragó 2 vida

TambiénVIVA – Reunión frente a la oficina Regente Según los informes, Pati reclamó víctimas. Hasta ahora, en total hay dos personas llamadas Delicado.

Leer también: Miles de personas en la regencia de Pati, demanda regente sudewo renunció



Aun así, no ha habido una declaración oficial de la policía. División de Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, el Comisionado de Policía Artanto afirmó revisar la información.

«Verifico primero», dijo, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Leer también: Miles de aparatos de alerta aseguran la manifestación en Pati hoy, nadie trajo armas de fuego



Para tener en cuenta, la manifestación frente a la oficina del Regente Pati el miércoles 13 de agosto de 2025 fue coloreada por el caos. El incidente ocurrió cuando las masas de la Alianza de la Comunidad Unida Pati instaron al Regente de Sudewo a salir a conocerlos.

Las masas que estaban molestas tratando de no haber sido visitadas por el Regente de Sudewo, empujaron a la oficina del Regente para romper las puertas que las autoridades estaban estrechamente vigiladas.

Leer también: Miles de miles de policía protegen la acción de los residentes de la demostración de la oficina del regente de Pati mañana



Anteriormente, Husen, el orador de acción de los residentes, instó al regente de Pati Sudewo a ser depuesto de su posición porque se consideraba arrogante. Invitó a los manifestantes a exigir la eliminación del Regente Pati hasta la noche.

Sin embargo, también se pidió a los manifestantes que fueran ordenados y no tomaron acciones anarquistas. «Demuestre que los residentes de Pati son educados y morales, aman la paz y no los arrogantes», dijo.