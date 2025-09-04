La demostración disminuye, Kadin está listo para ayudar al gobierno a devolver la confianza de los inversores

Yakarta, Viva – Presidente del Kadin indonesio, Anindya Bakrie asegúrese, está listo para ayudar gobierno Restaura la confianza de los inversores para invertir su capital en el país.

Aunque, por otro lado, Anindya cree que el impacto de estas acciones no es demasiado significativo para la confianza de estos inversores.

Porque, en comparación con las acciones de demostración que ocurren en las últimas semanas, se cree que los patrones de inversión que generalmente se llevan a cabo a largo plazo no se ven significativamente afectados.

«Así que podemos imaginar que la inversión siempre es a largo plazo. No hay una inversión a corto plazo, excepto el comercio del mercado de capitales», dijo Anindya en Menara Kadin, área de Kuningan, South Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.



Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Y, por supuesto, la tarea principal de Kadin es ayudar al gobierno a restaurar la confianza», dijo.

Anindya incluso se aseguró de que la situación actual hubiera comenzado a regresar de manera segura. Algunos puntos de demostración que todavía están sucediendo en este momento también se consideran controlados por las fuerzas de seguridad.

«Pero cuando revisé cuando a nivel provincial, (demostración) todavía estaba bajo control», dijo Anindya.

Además, el paso que Kadin también tomará para ayudar al gobierno es dar una idea al mundo internacional, que los fundamentos de la economía indonesia también están avanzando.

Donde en términos de crecimiento económico alcanzó el 5,12 por ciento, la inflación permaneció bajo control, y los programas del gobierno fueron admitidos que habían comenzado a funcionar.

«De hecho, este mundo es geopolíticamente, bastante dinámico. Pero regresando a Indonesia, creo que nos enfocamos en el consumo interno y también en la economía nacional», dijo.