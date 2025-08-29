La demostración del dengue en Yakarta se llama el impacto del DPR para ignorar los votos de la gente

Yakarta, Viva – Ondas de demostración frente al edificio RPD/ Se dice que MPR RI no se separa de las acciones miembro junta. Representante gente considerado insensible al sufrimiento de la gente, hasta que finalmente causó víctimas en la manifestación el 28 de agosto de 2025.

«La situación política que ha llevado a algunas manifestaciones últimamente y existe la posibilidad de que haya todas las acciones de seguimiento debido a las acciones y declaraciones de los miembros del DPR. Como resultado de la mentalidad pobre y codiciosa que desean disfrutar de los resultados del sudor de las personas sin cuidar lo que experimentan la gente», dijo el Director Ejecutivo de la Casa Política Indonesia, Fernando EMAS, el viernes 29 de agosto, 2025.

Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Según él, el DPR debería escuchar las aspiraciones de las personas y los estudiantes que rechazan las fantásticas asignaciones para los miembros de la junta.

«Los miembros del DPR deberían escuchar los deseos de las personas que se opusieron a la asignación del hogar. No ignore ni siquiera que no se preocupen por las objeciones de la comunidad», dijo.

Fernando recordó, si el DPR continúa ignorando la voz de la gente, la ola de manifestaciones puede ser aún mayor.

«Es muy probable que acciones similares continúen con más masa.

«Además, hoy el edificio del Parlamento parece ser miembros del Parlamento que no considera la acción de hoy realizada por trabajadores y estudiantes, como si fueran cobardes», dijo Fernando.

Para tener en cuenta, el conductor de Ojol llamado Affan Kurniawan fue asesinado después de ser golpeado y luego aplastado por un auto Rantis Brote. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.