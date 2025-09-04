La demostración de Riot of the Yakarta hizo que la policía fuera más corta de Rp180 mil millones, la oficina del vehículo fue dañada por las masas

Viernes 5 de septiembre de 2025 – 06:00 Wib
Yakarta, Viva – El caos en la ola de manifestaciones en Yakarta durante finales de agosto de 2025 resultó causar pérdida Eso no es un poco. Polda Metro Jaya Revelando, varias estaciones de policía a las instalaciones policiales fueron atacadas por las calificaciones de masas.
División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi Dicho, la pérdida total debido a la destrucción alcanzó cientos de miles de millones de rupias.
«La pérdida que experimentamos relacionada con las instalaciones o edificios de la Policía Metropolitana de Yakarta por valor de más de RP180 mil millones», dijo Ade Ary a los periodistas, citado el viernes 5 de septiembre de 2025.
El ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta dijo que el daño ocurrió en varios niveles de la estación de policía. A partir de la estación de policía (Pospol), Polsubsector, Polsohasta Polres. No solo eso, miles de equipos y cientos de vehículos se dañaron debido a la acción brutal de las masas.
«Comenzar Mako Polres, Mako Polsek, Polsubsektor, Traffic Pospol. Luego, algunos de los materiales y equipos son 3.430 unidades, hay 108 vehículos y otras instalaciones de construcción 76 unidades «, dijo.
Hasta ahora, la policía ha nombrado a 43 personas como alborotadores. De ese número, 42 adultos y uno de ellos siguen siendo niños.
5 de septiembre de 2025