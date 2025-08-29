La demostración de masa entrando en la policía del metro, el general de brigada Deananto intervino

Yakarta, Viva – Masa que ocupa la sede Polda Metro Jaya Entra por la puerta de la Policía Metropolitana de Yakarta en Jalan Jenderal Sudirman.

El Jefe Adjunto de Policía de Metro Jaya, General de Brigada de Policía, Dekananto Eko Puewono, se reunió con la misa dominada por los estudiantes. Prometió investigar a fondo el caso de muerte del taxista de la motocicleta en línea de Affan Kurniawan que fue asesinado por un automóvil aplastado Rantis Brote.

«La policía debe ser una seguridad para que el público no sea un asesino», dijo un estudiante, viernes 29 de agosto de 2025.

Mientras tanto, Deananto afirmó respetar la entrega de opiniones. Entendió la situación de las masas después del incidente que mató a Affan. Dijo que su partido investigaría a fondo este caso. Como prueba, siete miembros de la Brigada Móvil de la Policía Metropolitana de Yakarta en el caso han sido procesados.

«Ambos no queríamos que el incidente transmitiera el Kapolda que presentó el compromiso de este caso que AKN se investigó a fondo. Hoy también se han completado y procesado los 7 sospechosos», dijo Dekananto.

Invitó a todas las partes a supervisar la investigación de este caso. Afirmó haber coordinado con la policía regional para liberar la masa de acción que se aseguró.

«Más tarde, puedo comunicarme conmigo si todavía está asegurado, nos comunicaremos para ser liberados. Amigos de nuestros amigos, agradezco gracias en nombre de la gran familia de la policía del metro el jueves aprecia respetar la presencia de amigos», dijo nuevamente.

Para tener en cuenta, el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan fue asesinado después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.