Rabia, viviendo – Dos personas murieron cuando los agentes de policía dispararon contra un grupo de personas que intentaron «asaltar» una estación de policía Marruecos Sur, según los medios gubernamentales, en el medio acción de protesta juventud Genz que fue coloreado por la violencia golpeó al país.

Las autoridades marroquí también arrestaron a más de 400 personas durante las protestas que exigieron reformas en los sectores de salud y educación pública, dijo el miércoles el Ministerio del Interior.

La quinta noche de la protesta juvenil se celebró en varias ciudades del país del norte de África, las autoridades dijeron que la cuarta noche cambió para ser más difícil que antes.

Las autoridades informaron que 263 miembros de las fuerzas de seguridad y 23 civiles resultaron heridos cuando estaban manifestantes Afirmar autos y saqueos.

El personal de seguridad arrestó a un manifestante caótico en la ciudad capital de Marruecos

La manifestación fue organizada en línea por un grupo juvenil anónimo que se llamaba a sí mismo ‘Genz 212’, utilizando una plataforma que incluye Tiktok, Instagram y la aplicación Discord Game.

A través del canto y los carteles, los jóvenes en Marruecos protestaron el flujo de inversión de miles de millones de dólares para prepararse para la Copa Mundial 2030, mientras que muchas escuelas y hospitales carecen de fondos y todavía están en mal estado.

El martes por la noche, varios jóvenes levantaron un cuchillo y arrojaron bombas Molotov y Batu, según un portavoz del Ministerio del Interior en un comunicado. Dijo que 409 personas habían sido detenidas por la policía.

Los edificios administrativos, los bancos y las tiendas fueron saqueados o dañados en las ciudades de Ait Amira, Inezgane, Agadir y Tiznit en la región de Souss, así como en la ciudad de Oujda en la región oriental, dijo.

Videos que circulan en las redes sociales y se verifican por Al Jazera Mostrando un cajero automático dañado y un edificio bancario que parece haber sido saqueado, con vidrio roto disperso en el suelo.

Manifestantes marroquíes protestan las brechas

En la carga que discutió la protesta, el Grupo Genz 212 declaró que rechazó la violencia y se comprometió a continuar protestas de paz. Declararon que no fueron disputados con las fuerzas de seguridad, solo con el gobierno.

La declaración del Ministerio del Interior dijo que 142 vehículos pertenecientes a las fuerzas de seguridad y 20 autos privados habían sido quemados.

Los manifestantes nombraron nuevos estadios que se estaban construyendo o renovando en todo el país, mientras gritaban: «El estadio ya está allí, pero ¿dónde está el hospital?» Y acusar a la corrupción es rampante que daña al público.

A medida que Marruecos se prepara para organizar la Copa Africana a finales de este año y los políticos se preparan para las elecciones parlamentarias en 2026, atrayendo la atención de cuán profundas aún son las brechas en el país.

Aunque el rápido desarrollo según algunas métricas, muchos residentes marroquíes se sienten decepcionados con el crecimiento del crecimiento, con la injusticia regional, la condición de los servicios públicos y la falta de oportunidades, especialmente para que los jóvenes obtengan trabajo, lo que desencadena la insatisfacción.

Las protestas pacíficas contra las condiciones económicas y sociales han ocurrido repetidamente en Marruecos, pero la manifestación de esta semana fue la más difícil desde al menos 2016 y 2017, cuando los manifestantes chocaron con las fuerzas de seguridad en la región de RIF en el norte.

El Ministerio del Interior mantendrá el derecho de demostrar de acuerdo con los procedimientos legales y responderá «abstenerse y controlarse, evitando la provocación», dijo el portavoz.