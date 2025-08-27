La demostración de DPR ricuh, 5 policías están maltratados y un residente es una víctima

Yakarta, Viva – Acción reunión Frente al edificio DPR/MPR RI, el lunes 25 de agosto de 2025, terminó en el caos y reclamó víctimas. No es broma, cinco miembro La policía resultó herida con un civil para tener que tratado en el hospital Polri Kramat Jati, East Yakarta.

El jefe del Hospital de Policía de Kramat Jati, general de brigada, Prima Police Heru Yulihartono, reveló que un total de nueve víctimas fueron llevadas al hospital. De estos, seis personas fueron hospitalizadas y otras tres solo eran ambulatorias.

«De los seis pacientes que fueron hospitalizados, cinco miembros de la Policía Nacional y una comunidad», dijo Prima, miércoles 27 de agosto de 2025.

Pospol en GBK dañado

Según él, la mayoría de las víctimas sufrieron heridas debido a objetos contundentes cuando ocurrieron disturbios. Aun así, su condición es estable y puede comunicarse bien.

«Hay lesiones contundentes, pero hemos manejado todo bien. La condición de las víctimas es consciente y puede comunicarse», dijo.

Prima afirmó que los líderes de la Policía Nacional prestaron seria atención al cuidado de sus miembros heridos en el campo. Se aseguró de que todas las víctimas recibieran el máximo manejo para que pudieran recuperarse y regresar al servicio.

«Esta es una forma de atención al liderazgo. Si hay miembros enfermos o heridos mientras están de servicio, lo manejamos lo mejor que podemos», dijo.

Además, Prima transmitió el mensaje del subdirector de policía, el comisionado de policía general Dedi Prasetyo a todo el personal para estar más alerta en el futuro.

«Su mensaje, los miembros deben tener cuidado y anticipar el potencial para el caos en cada seguridad», dijo.