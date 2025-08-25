La demostración de DPR Kepung de hoy, la policía posee ingeniería de tráfico situacional

Yakarta, Viva – un área de construcción RPD/MPR RI en Senayan, Central Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025, será un punto caliente. Policía del metro central de Yakarta preparándose ingeniería tráfico Situacional después de un plan de demostración masivo frente al edificio del Parlamento.

Leer también: Royalty Polemic termina, el DPR pide a las empresas que no tengan miedo de volver a tocar canciones



El Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta, Comisionado de Policía, Susatyo Purnomo Condro, le recordó al público que evitara el camino alrededor del DPR. Se les pide a los residentes y automovilistas que busquen caminos alternativos para evitar atascos de tráfico severos.

«Pedimos la comprensión de la comunidad», dijo, lunes 24 de agosto de 2025.

Leer también: El proyecto de ley Hajj se ratifica de inmediato, el palacio espera una mejor implementación



No es broma, hasta 1.250 oficiales de policía conjuntos, el TNI, hasta que se desplegó el gobierno provincial de DKI Yakarta. Pero Susatyo subrayó, seguridad hecho sin arma de fuego.

«Queremos asegurarnos de que las actividades sean seguras, ordenadas y no interfieran con otras actividades comunitarias», dijo.

Leer también: Sahroni confirmó sobre el llamado para dispersar al DPR: fue la persona más estúpida del mundo



Antes de ser desplegados, las autoridades primero tenían un juego de pared táctico (TWG) y una manzana combinada a 08.00 WIB. Este paso es mapear el potencial de vulnerabilidad y equiparar estrategias de seguridad.

La policía también recordó a la masa de acción para permanecer en el corredor de la ley. La acción de quemar neumáticos, dañando instalaciones públicas, para cerrar las carreteras de acceso estrictamente.

«Por favor, transmita aspiraciones, pero no dañe a la comunidad. Estamos aquí para asegurarnos de que todo sea propicio», dijo Susatyo.