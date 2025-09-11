La demostración de ‘Bloquear todo’ sacude a Francia, 473 personas fueron arrestadas por las autoridades

París, en vivo – Acción reunión roto por todas partes Francés el miércoles 10 de septiembre de 2025. Los residentes salieron a las calles para unirse al ‘bloque de todo’ o ‘movimientoBloquear Todo ‘como parte del nuevo movimiento nacional.

Leer también: Ministro de Finanzas Nepal fue despojado desnudo al río, el ministro de Relaciones Exteriores estaba en los manifestantes



La policía francesa ha arrestado a cientos de personas mientras protestas lideradas por tropas de ala izquierda con el eslogan «bloquear todo» en todo el país, según lo informado Noticias de NBC.

Los manifestantes quemaron el bote de basura y bloquearon la carretera, lo que se desencadenó por un aumento de la ira hacia la administración del presidente Emmanuel Macron En medio de una crisis política más profunda.

Leer también: Los segundos de los ministros de Nepal fueron evacuados con una cuerda de un helicóptero en medio de una protesta masiva



El movimiento «Block Everything» nació en línea durante el verano entre las alas extremas derechas, pero se extendió en las redes sociales y fue adoptado por grupos de izquierda, antifasis y anarquistas. Este movimiento ahora incluye los partidos de ala de la izquierda extrema francesa y sus fuertes sindicatos.



La policía francesa disipa manifestantes en la ciudad de París

Leer también: Los expertos en seguridad recuerdan a la manifestación antidisturbios que conducen al terrorismo



El Ministerio del Interior francés dijo que 175,000 personas participaron en 812 acciones de protesta en todo el país, y la policía realizó 473 arrestos en todo el país, incluidos 203 solo en París.

Barricade fue fundada en varias ciudades importantes, incluidas Lyon, Marsella y Toulouse. El acceso al depósito de Amazon en el norte de Francia también fue bloqueado porque el sindicato más grande del país dijo que se habían organizado 715 manifestaciones en todo el país.

Se quemó un autobús en la ciudad de Rennes en el oeste de Francia, según el Ministro del Interior, Bruno Retailleau. En Southwest, el daño debido al incendio en los cables eléctricos detiene los servicios y el tráfico ferroviario, dijeron las autoridades de transporte gubernamental.

En la ciudad capital, París, los grupos reunieron y establecieron barricadas en varios puntos de entrada. Demostración Se espera que continúe durante todo el día, interrumpiendo el viaje porque algunos de los principales sindicatos de transporte se unieron a la huelga.

Cientos de personas todavía se reunieron fuera de Gare du Nord, una de las principales estaciones de tren de la ciudad, aunque anteriormente la policía había tratado de disolver las masas con gases lacrimógenos.

«Estamos aquí, aunque Macron no nos quiere, estamos aquí», gritó los manifestantes

Los disturbios que ocurrieron se agregaron a la agitación política del país después de que los recortes presupuestarios propuestos fueron respondidos por público con una ira más amplia hacia las clases políticas. Instaron al bloqueo de la red de transporte, los edificios públicos y otros servicios.

Desencadena la ira

La ira pública en Francia aumentó cuando el primer ministro en ese momento, Francois Bayrou, anunció su plan de reducir un presupuesto de más de $ 50 mil millones. Propuso eliminar dos vacaciones nacionales del calendario, congelar los fondos de pensiones para 2026 y reducir miles de millones de dólares para el presupuesto de salud.

Los dos espectros políticos extremos se unieron el lunes en la Asamblea Nacional, lo que llevó al colapso del gobierno francés en la moción de no confianza que fue desencadenada por la oposición a los recortes presupuestarios.

A pesar de que Bayrou ha estado renunciando, una profunda desconfianza del plan de ahorro propuesto y el gobierno general sigue siendo.

Algunas partes dirigieron su atención a Macron, pidiendo su renuncia antes de que su mandato estaba programado para terminar en 2027. Nombró a su primer ministro en menos de dos años el martes, eligiendo sus aliados cercanos, Sébastien Lecornu.

Lecornu prometió en la ceremonia de entrega el miércoles para reunirse «con miembros de los partidos políticos más grandes,» al decir: «Debe haber un cambio».

Muchos bajan a las calles dicen que están molestos por que se les pida que se sacrifiquen mientras que aquellos a quienes llaman la élite gobernante se interrumpen cada vez más de su realidad diaria y lucha.