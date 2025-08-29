La demostración continúa, 17 trenes de larga distancia se detienen en la estación de Jatinegara, ten en cuenta la lista

Yakarta, Viva – Demostración avanzada de que todavía ocurre en varios puntos en Yakarta, lo que hace operaciones de PT Kereta Api Indonesia (Persero) 1 Yakarta opera patrones operativos para una serie de horarios de viaje de tren de larga distancia (KAJJ) para la salida de Estación de gambir y Pasar Senen Station.

Kai Daop 1 Gerente de Relaciones Públicas de Yakarta, IXFan HendriwiNtoko explicó que su partido impondría un patrón operativo Detener Extraordinario (BLB) en Estación de jatinagaraPara Ka-Ka, que está en condiciones normales, no se detiene en la estación.

Este paso se toma para proporcionar alternativas a los posibles clientes que usarán trenes de la estación de Gambir y el senen de Pasar, para evitar el potencial de congestión del tráfico en las dos estaciones debido a la concentración de la masa de la acción.

«Esta ingeniería de patrones operativos es temporal y se aplica a los viajes de trenes el viernes 29 de agosto de 2025», dijo IXFAN en su declaración, viernes 29 de agosto de 2025.

[Humas PT KAI] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Se espera que esto proporcione una selección de puntos de salida más cercanos y estratégicos para los posibles pasajeros, especialmente para los del este de Yakarta. «Esto también es para mantener la comodidad de los clientes y el funcionamiento suave del tren», dijo Ixfan.

Kai Daop 1 Yakarta también apeló a los clientes que utilizarán los servicios de trenes el 29 de agosto de 2025 para ajustar el tiempo de salida y preparar suficiente tiempo de viaje para anticipar los patrones de ingeniería de tráfico.

«Apelamos a los posibles clientes para que continúen cumpliendo con todas las disposiciones aplicables en aras de la seguridad y la comodidad mutuas», dijo.

La lista de trenes que se detendrán en la estación de Jatinegara el 29 de agosto de 2025, entre otros, a saber:

1. Ka

2. Ka 62 Manahan

3. KA 204 Tegal Bahari

4. A 122 Cakrabuana

5. A 90 Gayabaru South Night

6. KA 270 Matarmaja

7. 112

8. El 58 Purwojaya

9. Ka 44 Taksaka

10. KA 152 Brantas

11. Ka 38 Brawijaya

12. Los 8 bim

13. A 300 CIKURAY

14. KA 246 Majapahit

15. KA 260 Tawang Jaya

16. Ka 36 Gajayana

17. KA 108 Main Sospha Yk

Se puede obtener más información a través del acceso mediante la aplicación Kai, el sitio web oficial de Kai.id, el Centro de Contact 121 o las redes sociales oficiales de Kai.