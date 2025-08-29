La demostración continúa, 17 trenes de larga distancia se detienen en la estación de Jatinegara, ten en cuenta la lista

Viernes 29 de agosto de 2025 – 13:19 Wib
Yakarta, Viva – Demostración avanzada de que todavía ocurre en varios puntos en Yakarta, lo que hace operaciones de PT Kereta Api Indonesia (Persero) 1 Yakarta opera patrones operativos para una serie de horarios de viaje de tren de larga distancia (KAJJ) para la salida de Estación de gambir y Pasar Senen Station.
Leer también:
El rupia abrió más bajo con la respuesta del mercado sobre las acciones de los estudiantes laboristas
Kai Daop 1 Gerente de Relaciones Públicas de Yakarta, IXFan HendriwiNtoko explicó que su partido impondría un patrón operativo Detener Extraordinario (BLB) en Estación de jatinagaraPara Ka-Ka, que está en condiciones normales, no se detiene en la estación.
Este paso se toma para proporcionar alternativas a los posibles clientes que usarán trenes de la estación de Gambir y el senen de Pasar, para evitar el potencial de congestión del tráfico en las dos estaciones debido a la concentración de la masa de la acción.
Leer también:
Los trabajadores que van al DPR, 19 trenes de distancia de larga distancia se detienen en la estación de Jatinegara
«Esta ingeniería de patrones operativos es temporal y se aplica a los viajes de trenes el viernes 29 de agosto de 2025», dijo IXFAN en su declaración, viernes 29 de agosto de 2025.
Se espera que esto proporcione una selección de puntos de salida más cercanos y estratégicos para los posibles pasajeros, especialmente para los del este de Yakarta. «Esto también es para mantener la comodidad de los clientes y el funcionamiento suave del tren», dijo Ixfan.
Kai Daop 1 Yakarta también apeló a los clientes que utilizarán los servicios de trenes el 29 de agosto de 2025 para ajustar el tiempo de salida y preparar suficiente tiempo de viaje para anticipar los patrones de ingeniería de tráfico.
«Apelamos a los posibles clientes para que continúen cumpliendo con todas las disposiciones aplicables en aras de la seguridad y la comodidad mutuas», dijo.
La lista de trenes que se detendrán en la estación de Jatinegara el 29 de agosto de 2025, entre otros, a saber:
1. Ka
2. Ka 62 Manahan
3. KA 204 Tegal Bahari
4. A 122 Cakrabuana
5. A 90 Gayabaru South Night
6. KA 270 Matarmaja
7. 112
8. El 58 Purwojaya
9. Ka 44 Taksaka
10. KA 152 Brantas
11. Ka 38 Brawijaya
12. Los 8 bim
13. A 300 CIKURAY
14. KA 246 Majapahit
15. KA 260 Tawang Jaya
16. Ka 36 Gajayana
17. KA 108 Main Sospha Yk
Se puede obtener más información a través del acceso mediante la aplicación Kai, el sitio web oficial de Kai.id, el Centro de Contact 121 o las redes sociales oficiales de Kai.
Página siguiente
«Apelamos a los posibles clientes para que continúen cumpliendo con todas las disposiciones aplicables en aras de la seguridad y la comodidad mutuas», dijo.