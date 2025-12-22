La demolición de MGNREGA tendrá consecuencias catastróficas: Sonia Gandhi







Presidente del Partido Parlamentario del Congreso Sonia Gandhi el lunes dijo que la «demolición» de la histórica Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi (MGNREGA) tendrá consecuencias catastróficas para millones de personas en toda la India rural y llamó a todos a unirse y salvaguardar los derechos que protegen a todos, informó la agencia de noticias PTI.

En un editorial de un importante diario titulado «La demolición de MGNREGA con topadoras», el ex jefe del Congreso afirmó que la «muerte» de MGNREGA es un fracaso colectivo.

Esto se produce un día después de que la presidenta Droupadi Murmu diera su consentimiento al proyecto de ley Viksit Bharat Garantía para Rozgar y Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G), que reemplaza al MGNREGA y tiene una disposición para 125 días de empleo asalariado para los trabajadores rurales.

«MGNREGA realizó la visión del Mahatma de Sarvodaya (bienestar de todos) y promulgó el derecho constitucional al trabajo», dijo Gandhi, informó PTI.

«Es imperativo, ahora más que nunca, unirnos y salvaguardar los derechos que nos protegen a todos», añadió, informó PTI.

Gandhi dijo que el plan de garantía de empleo para hacer frente a las dificultades rurales ha sido «derribado y demolido».

MGNREGA era una legislación basada en los derechos inspirada en el artículo 41 de la Constitución de la India, que exige al gobierno garantizar el derecho de los ciudadanos al trabajo, dijo.

«En los últimos días, el Narendra Modi El gobierno trabajó para derribar la abolición de MGNREGA sin ningún debate, consulta o respeto por los procesos parlamentarios o las relaciones entre el Centro y el Estado. La eliminación del nombre del Mahatma fue sólo la punta del iceberg. La estructura misma de MGNREGA, tan esencial para su impacto, ha sido aniquilada», afirmó, informó PTI.

Describió VB-G RAM G como «nada más que un conjunto de disposiciones burocráticas».

El nuevo proyecto de ley del gobierno de Modi ha restringido el alcance del plan a las zonas rurales, según lo notificó la Unión a su discreción, dijo Gandhi.

Frente a la asignación central ilimitada, ahora existe una asignación presupuestaria predeterminada que limita el número de días de empleo proporcionados en cada estado. Por lo tanto, el número de días de trabajo proporcionados se deja a las prioridades del Centro y no a las necesidades de la gente, dijo, añadiendo que la garantía de empleo para todo el año ha sido eliminada, informó PTI.

Gandhi dijo que uno de los mayores impactos de MGNREGA fue el aumento del poder de negociación de los pobres sin tierra en la India rural, lo que elevó los salarios agrícolas.

El poder de negociación definitivamente se verá erosionado con la nueva ley: Sonia Gandhi

«Este poder de negociación definitivamente se verá erosionado por la nueva ley. El gobierno de Modi está intentando frenar el crecimiento de los salarios y esto también en un momento en que la proporción de empleo en la agricultura ha aumentado por primera vez desde la independencia, contrariamente a lo que debería haber sido el caso», señaló, informó PTI.

También dijo que al transferir una parte importante del gasto a los estados, el gobierno de modi les está disuadiendo de ofrecer trabajo en el marco del plan. Las finanzas de los estados, que ya se encuentran bajo graves tensiones y tensiones, quedarán aún más devastadas, dijo el líder del Congreso, informó PTI.

Según el proyecto de ley VB-G RAM G, el patrón de distribución de costos es 60:40 entre el Centro y los estados, 90:10 para los estados del noreste y del Himalaya, y 100 por ciento de financiación central para los territorios de la Unión sin legislaturas.

Gandhi dijo además que, además de demoler la naturaleza del programa basada en la demanda, el gobierno de Modi puso fin a la naturaleza descentralizada del plan.

«El gobierno de Modi está recurriendo a afirmaciones fraudulentas de que ha mejorado la garantía de empleo de 100 días (bajo MGNREGA) a 125 días. Por todas las razones expuestas anteriormente, ese ciertamente no será el caso. De hecho, la naturaleza real de las intenciones del gobierno de Modi se puede entender a partir de su historial de una década de estrangular a MGNREGA. Comenzó con la (in)fame burla del plan por parte del Primer Ministro en la Cámara y avanzó rápidamente mediante una estrategia de «muerte por mil recortes» mediante, por ejemplo, presupuestos estancados, el uso de tecnología que priva de derechos y pagos retrasados a los trabajadores», dijo en el artículo, informó PTI.

Gandhi dijo que la demolición del derecho al trabajo no debe verse de forma aislada sino como parte del largo ataque del establishment gobernante a la Constitución y su visión de derecho para el país.

«El derecho más fundamental al voto está bajo un ataque sin precedentes. El derecho a la información ha sido profanado con cambios legislativos que debilitan la autonomía de los comisionados de información y con exenciones generalizadas de la ley para «datos de información personal» mal definidos», dijo, informó PTI.

El derecho a la educación se ha visto socavado y la Ley de Derechos Forestales de 2006 se vio notablemente debilitada por las Reglas de (Conservación) Forestales (2022), que eliminaron a la gram sabha de cualquier papel que permitiera el desvío de tierras forestales, dijo el líder del Congreso, agregando que la Ley de Derecho a una Compensación Justa y Transparencia en la Adquisición, Rehabilitación y Reasentamiento de Tierras de 2013 se ha diluido significativamente.

«A través de las tres leyes agrícolas negras, el gobierno intentó negar a los agricultores el derecho a un precio mínimo de apoyo. La Ley Nacional de Seguridad Alimentaria de 2013 bien podría ser la siguiente en ser cortada», dijo Gandhi, informó PTI.

(Con aportes de PTI)





Fuente