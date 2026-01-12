La democracia estadounidense en la era Trump se convierte en material para la reflexión académica

Jacarta – El papel de las instituciones y la educación pública fue uno de los temas tratados en el seminario académico titulado La democracia estadounidense bajo Trump: ¿Qué podría aprender Indonesia? que se llevó a cabo en el campus de Semanggi, Yakarta. Esta actividad plantea dinámicas democracia presidencial Estados Unidos como material de estudio académico.

El seminario se llevó a cabo como un foro de discusión para comprender cómo funciona el sistema democrático en un contexto particular de liderazgo. La discusión está dirigida a observar comparativamente los procesos y mecanismos democráticos.

El director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas (IPP) Unika Atma Jaya, Salvatore Simarmata, dijo que el declive de la democracia a menudo se debe al debilitamiento del liderazgo político y de las instituciones estatales. Se refirió a las opiniones del politólogo Larry Butler, quien dijo que la erosión democrática ocurre más a menudo desde la elite del poder.

«La erosión de la democracia ocurre más a menudo desde arriba, cuando los procedimientos y la gobernanza del poder no se mantienen de manera responsable», afirmó Salvatore, citado el lunes 12 de enero de 2026. Explicó que el debate no tenía como objetivo imitar las prácticas políticas de otros países, sino más bien extraer lecciones que sean relevantes para Indonesia.

La discusión también ubica la educación en políticas públicas como una parte importante para mantener la calidad de la democracia. Se considera que esta educación está relacionada con la comprensión que tiene la sociedad del trabajo de las instituciones y del proceso de toma de decisiones públicas.

El orador principal, Thomas Pepinsky de la Universidad de Cornell, dijo que la democracia es un proceso continuo y el tiempo lo prueba. Según él, el sistema presidencial tiene sus propios desafíos debido a la autoridad ejecutiva relativamente grande.

«La democracia no es un punto final, sino más bien un viaje que requiere una participación ciudadana activa e instituciones sólidas para mantenerla», afirmó Thomas. Añadió que los mecanismos de seguimiento son un factor importante para mantener la rendición de cuentas del poder.

Thomas también destacó la importancia de los controles y equilibrios en un sistema de gobierno democrático. Dijo que sin este mecanismo, la concentración de poder tiene el potencial de afectar la calidad de la gobernanza gubernamental.

En el contexto de Indonesia, se dice que la educación en políticas públicas desempeña un papel para garantizar que el desarrollo se desarrolle en línea con los principios democráticos. Los aspectos de justicia, rendición de cuentas y la supremacía de la ley fueron parte de las discusiones en el debate.