La democracia es un regalo histórico que debe atender

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta DPP Golkar, Idrus Marham Bienvenido positivamente la idea de la Agencia Nacional de Testigos del Partido Golkar (BSNPG) para presentar democracia un más saludable y responsable.

Leer también: Bali fue golpeado por una inundación, el DPR solicitó que la mitigación de desastres fuera una prioridad



IDRUS Ideas bsnpg que forman ijtihad político Lo cual tiene como objetivo fortalecer y organizar el sistema político indonesio.

«Realmente aprecio el Ijtihad político llevado a cabo por el jefe de BSNPG o a menudo llamado SBN inicial, este es un esfuerzo serio para que nuestra democracia esté más calificada», dijo Idrus en su declaración, domingo 14 de septiembre de 2025.

Leer también: El tema de la hija de Komarudin llenará la silla de Menpora, Soksi Golkar: estamos orgullosos de ser la elección del presidente





Vicepresidente de la fiesta de Golkar, Idrus Marham

El jefe del equipo de estudio político de Golkar DPP explicó que la propuesta y la idea de BSNPG serían examinadas más profundamente, luego se informó al presidente del Partido Golkar DPP, Bahlil Lahadalia.

Leer también: SK Kemenkum fue publicado, Misbakhun anunció la gerencia de Soksi Golkar 2025-2030



Según él, Golkar como un gran partido tiene la responsabilidad de supervisar la dirección de la democracia indonesia para mantener a favor de la gente.

«La democracia es un regalo histórico que debe mantenerse. Golkar a través de BSNPG quiere garantizar que la política no pierda su dignidad, y el gobierno o el parlamento realmente se convierten en los hogares de la gente», dijo Idrus.

Con esta determinación, BSNPG se puso no solo como un guardia de voz de Golkar elecciónpero también como una fortaleza moral para la sostenibilidad de la democracia nacional.

Para obtener información, la Agencia Nacional de Testigos del Partido Golkar (BSNPG) confirma su compromiso de traer democracia más saludable y responsable. Esto se elevó en el impulso de la inauguración de la gestión de BSNPG para el período 2024-2029, donde el jefe de BSNPG, Syahmud Basrie Ngabalin, enfatizó la necesidad de cambios importantes en el sistema electoral indonesio.

Según Syahmud, la verdadera democracia no debe detenerse solo en el partido de cinco años. Afirmó que la democracia debe crecer a partir de la conciencia y la responsabilidad de cada ciudadano, no solo un símbolo de votación en la cabina de votación.

«Hasta ahora, las personas solo están posicionadas como el propietario de los derechos de voto. Vienen, eligen, luego se van a casa. De hecho, los votos no son solo derechos, sino también mandatos, promesas y confían el futuro de la nación», dijo.

Syahmud agregó, las elecciones deberían dar a luz a una nueva cultura política, donde las personas ya no son espectadores, sino el principal actor para determinar la dirección de la nación.

La democracia, dijo, es un acuerdo entre el pueblo y los representantes que eligió. Por lo tanto, la gente debe elegir con plena conciencia, no por el atractivo del dinero o la popularidad momentánea.

«Imagine que la gente elija con un corazón consciente y una mente clara. Los representantes del pueblo nacerán de una voz sincera y llevarán a cabo el mandato con plena responsabilidad», dijo Syahmud.