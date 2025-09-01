La democracia debe llevarse a cabo con una anarquía civilizada, no

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas República de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, finalmente habló después de que su casa en Jalan Mandar, el Sector 3A de Bintaro, South Tangerang, fue saqueada dos veces por las masas en grandes cantidades el domingo 31 de agosto de 2025.

Leer también: Su casa estaba en el blanco del saqueo, Sri Mulyani: Perdón por mucha falta de



A través de su cuenta personal de Instagram, Sri Mulyani expresó su gratitud por la oración, el apoyo y la simpatía de la comunidad, además de dar una larga reflexión sobre el significado de la lucha por desarrollar Indonesia en medio del desastre que lo aturde.

«Gracias por la simpatía, la oración, las palabras de sabiduría y el apoyo moral de todas las partes para enfrentar este desastre», escribió Sri Mulyani.

Leer también: La cuestión de Sri Mulyani renunció al Ministro de Finanzas, esta es la respuesta de Cak Imin y Airlangga



Hizo hincapié en que construir una nación es una lucha desafiante y debe llevarse a cabo con ética, moralidad y basada en la constitución.



La atmósfera de la casa llamó a los residentes locales como la residencia del Ministro de Finanzas Sri Mulyani

Leer también: La estación de policía de la ciudad de Bekasi fue atacada



«La política es una lucha conjunta por el nominalmente el noble propósito de la ética y la moral. Como funcionario estatal, estaba jurado para dirigir la Constitución de 1945 y todas las leyes. Este no es un dominio o un gusto personal», dijo.

Sri Mulyani también recordó que el sistema democrático indonesio proporciona canales legales si el público siente que se violan sus derechos constitucionales.

«Ese es un sistema democrático indonesio civilizado. Ciertamente no e imperfecta. Nuestra tarea continúa mejorando la calidad de la democracia al ser civilizado con la anarquía, la intimidación y la represión», escribió nuevamente.

En su declaración, también aludió a la importancia de la integridad, la transparencia y la profesionalidad para llevar a cabo el mandato como funcionario estatal. Sri Mulyani afirmó estar listo para aceptar las críticas, sátira, a las maldiciones de la comunidad como parte del proceso de mejora.

«Gracias a todos los públicos en general, incluidos internautas, maestros, profesores, estudiantes, medios de comunicación, empresas de MIPYME, cooperativas, grandes empresas y todas las partes interesadas que continúan transmitiendo aportes, críticas, sátira e incluso maldiciones también.

Sri Mulyani cerró su mensaje con una invitación para proteger a Indonesia sin difundir odio o división.

«Cuidemos y construyamos a Indonesia juntos, no dañando, ardiendo, saqueando, calumniando, reproduciendo, odio, arrogancia y herir y traicionar los sentimientos del público», concluyó.

Cronología de sri mulyani saqueo de la casa

Anteriormente, el hogar privado de Sri Mulyani en Bintaro era el objetivo de saquear dos olas en masa el domingo por la mañana. La primera ola ocurrió alrededor de las 01.00 WIB, mientras que la segunda ola tuvo lugar a las 03.00 WIB.

Según la declaración del personal de seguridad de la casa, Joko Sutrisno, el número de perpetradores llegó a cientos a miles de personas, la mayoría todavía era joven. «(Edad) El mayor es probablemente 25 años, la mayoría de ellos todavía son adolescentes», dijo un testigo llamado Ali.

Varios otros testigos dijeron que el saqueo se llevó a cabo de manera organizada con la señal de fuegos artificiales y algunos incluso drones usados. Aun así, no hubo muertes en el incidente.

Hasta ahora, la casa estaba firmemente protegida por el TNI y las fuerzas de seguridad se fortalecían para evitar que ocurran eventos similares nuevamente.