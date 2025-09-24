La demanda fue rechazada por el Tribunal de Distrito de West Yakarta, los activos de celebridades de Rea Wiradinata continuarán siendo subastados

Yakarta, Viva – Esfuerzos legales a Selebgram Rea wiradinata Para luchar contra el famoso abogado Noverizky Tri Putra Pasaribu y su colega Arif Budiman volvieron a encontrar un callejón sin salida.

Leer también: Noverizky dijo que la casera de la celebridad rea wiradinata fue rechazada, la casa y la propiedad serían subastadas



La demanda contra la ley (PMH) presentó en el Tribunal de Distrito de West Jakarta (PN) con el caso número 96/PDT.G/2025 fue rechazado por el panel de jueces. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

En su decisión, el panel de jueces declaró que la demanda de Rea Wiradinata era inaceptable porque se consideraba fuera de la autoridad absoluta del Tribunal de Distrito de West Jakarta para examinar y procesar el caso.

Leer también: Noverizky Tri Putra dijo la declaración de celebridades Rea Wiradinata sobre la confiscación de la casa en Cianjur



Esto marca la sucesiva derrota Rea Wiradinata después de que anteriormente la casación que se sometió a la Corte Suprema (MA) también fue rechazada. La solicitud de casación fue rechazada por la Corte Suprema basada en la decisión No. 30 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 con fecha del 6 de marzo de 2025.

Por otro lado, Noverizky Tri Putra dio la bienvenida a esta decisión y enfatizó que el proceso de subastas para los activos de Rea Wiradinata continuaría.

Leer también: La casa de lujo de celebridades de Rea Wiradinata confiscada, ¿qué pasa?



«Ahora Rea realmente obtendrá lo que ha estado plantando, perdiendo su casa y sus activos», dijo Noverizky en su declaración, citado el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Noverizky, que trabaja como abogado y empresario, dijo que la emisión de la decisión del Tribunal de Distrito de West Yakarta era una prueba de que la institución judicial en Indonesia todavía tenía credibilidad y priorizaba la verdad.

«La decisión del Tribunal de Distrito de West Jakarta demuestra que la demanda presentada por REA es casual.

Además, Noverizky dijo que la ejecución de los activos de Rea Wiradinata se llevaría a cabo relacionados con la decisión de bancarrota que se había emitido previamente.

«El proceso de subasta todavía se está ejecutando y pronto se ejecutará», dijo.

El caso de la deuda de las cuentas por cobrar se originó en una disputa entre Rea Wiradinata y Noverizky Tri Putra que condujo a una demanda por retrasar las obligaciones de pago de la deuda (PKPU) en el Tribunal Comercial Central de Yakarta.

Este problema se destacaba cuando Rea Wiradinata fue declarada en quiebra el 1 de julio de 2024 después de que la propuesta de paz que propuso fue rechazada por los acreedores, incluidos Noverizky Tri Putra y Arif.

Rea Wiradinata había perdido previamente en la demanda de PKPU en el Tribunal Comercial Central de Yakarta. La decisión de bancarrota fue fortalecida por la Corte Suprema que rechazó la solicitud de casación de Rea Wiradinata el 6 de marzo de 2025.

Como seguimiento de la decisión de bancarrota, varios activos de Rea Wiradinata, incluida una casa en Cianjur, West Java, han sido confiscados por el curador designado por el tribunal.

Rea Wiradinata luego trató de luchar por presentar una demanda contra la ley en el Tribunal de Distrito del Oeste de Yakarta, pero sus esfuerzos también se fundaron.

Además de la demanda civil, Noverizky también reveló que el informe penal presentado contra Rea Wiradinata en la estación de policía del metro del sur de Yakarta todavía se está procesando.

Con el rechazo de la demanda de PMH y el rechazo de la casación anterior, el proceso legal lleva cada vez más a la ejecución de los activos de Rea Wiradinata a través de una subasta para pagar sus deudas