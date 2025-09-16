La demanda de ‘venganza’ de Harvey Weinstein es desestimada

Un juez el martes tirar Harvey WeinsteinLa demanda contra Irwin reiterEl jefe de contabilidad en Weinstein Co. que le dio un silbato en 2017.

Weinstein demandado Reiter, su hermano Bob y el ex director de operaciones David Glasser a principios de este año, acusándolos de una «traición financiera» que contribuyó a la caída de la compañía.

El juez Joel M. Cohen desestimó la demanda contra Reiter, descubriendo que Weinstein la estaba usando para tratar de castigar a alguien que había hablado contra él.

Reiter fue una fuente clave para Jodi Kantor y Megan Twohey, los reporteros del New York Times que revelaron el patrón de quejas y asentamientos de acoso sexual de Weinstein en octubre de 2017.

Mientras la Weinstein Co. se derrumbaba a raíz de esas revelaciones, la compañía de Len Blavatnik, IA International Holdings, demandó a Weinstein para tratar de recuperar una garantía personal de $ 45 millones.

El caso permaneció inactivo durante años cuando la compañía de Weinstein se declaró en quiebra y fue enviado a prisión, y AI International finalmente concluyó que nunca vería su dinero y acordó abandonar la demanda.

Pero después de firmar un aviso de despido en 2023, los abogados de Weinstein cambiaron de opinión y le pidieron a AI International Holdings que no lo presentara. En cambio, decidieron usar el caso para presentar un contador, buscando cambiar la culpa del valor predeterminado de Harvey Weinstein a Bob Weinstein y los otros dos ejecutivos. Alegó que Bob Weinstein y Glasser habían tomado bonos inapropiados, debilitando la condición financiera de la compañía, y que Reiter había permitido que sucediera.

Weinstein abandonó El caso contra su hermano en julio, mientras Glasser y Reiter buscaron mociones para desestimar.

El juez dictaminó que Weinstein no tenía ninguna posición para presentar el mostrador, dado que el caso subyacente fue desestimado, que las acusaciones habían pasado el estatuto de limitaciones, y que la supuesta conducta de Reiter tampoco equivalía a fraude. Además, Cohen concluyó que Weinstein había utilizado la demanda moribunda «como un vehículo táctico para apuntar a Reiter».

Aunque Weinstein negó cualquier motivo inadecuado, el juez no lo compró.

«Mientras Weinstein argumenta que el reclamo de fraude en su rostro no está relacionado con ningún asunto que reitere

ha hablado sobre, los tribunales pueden mirar más allá de la queja a la «imagen más grande», escribió Cohen.

El juez también sugirió en una nota al pie de página que el verdadero propósito del litigio era no buscar ninguna recuperación para las propiedades internacionales de IA, sino «para que Weinstein se vengue contra Reiter».

El abogado de Weinstein, Imran Ansari, declinó hacer comentarios.

El abogado de Reiter, Hugh Baran, argumentó que el resultado es una victoria tanto para Reiter como para los denunciantes.

«Harvey Weinstein y otros abusadores deben tener en cuenta que los tribunales no se utilizarán como arma para atormentar a las personas que exponen o que sufren su abuso sexual», dijo Baran. «Esto envía un mensaje realmente claro de que si hablas y enfrenta este tipo de represalia, los tribunales lo protegerán».

El juez también dictaminó que Reiter tiene derecho a que los honorarios de sus abogados pagen.

La moción de Glasser para despedir sigue pendiente. Weinstein fue condenado por agresión sexual en su tercer juicio en junio, y está detenido en la isla de Rikers mientras espera la sentencia.