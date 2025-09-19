La demanda de RP. 800 mil millones a la Policía Regional de Sulawesi del Sur porque se consideró negligente al asegurar la manifestación para ser revocada, ¿cuál es la razón?

Macasses, Viva -Un residente de la ciudad de Makassar, Muhammad Sulhadrianto, Agus, quien demandó a la Policía Regional de Sulawesi del Sur (Polda) por valor de Rp 800 mil millones a través de su asesor legal Mucallim Bahar retiró su demanda en la Oficina de Distrito de Clase I de Makassar (PN), South Sulawesi.

«Él ha sacado su demanda (pleito Entrando en PTSP) la razón es no saber por qué «, dijo el viernes de Relaciones Públicas de Makassar PN Brevemente cuando los reporteros lo confirman el viernes.

La demanda está relacionada con la supuesta negligencia de la seguridad de la Policía Regional de Sulawesi del Sur y las filas cuando termina la manifestación disturbios del 29-30 de agosto 2025.



La oficina de DPRD del sur de Sulawesi fue quemada por las masas

La demanda fue firmada por el demandante acompañado por su asesor legal de la oficina de abogados de la firma de abogados de Paranusa a la Tribunal de Distrito de Makassar One Stop Integrated Service (PTSP) a través de E-Court.

Cuando se accede al sitio PTSP en línea (en línea), la Sue ya se retira. Para la revocación de la demanda, se confirmó que la agenda de la primera sesión por parte de la Asamblea en el tribunal local el 25 de septiembre de 2025 fue cancelada.

«La agenda del juicio fue cancelada porque el demandante había retirado su demanda en el Tribunal de Distrito de Makassar. Ayer la demanda fue revocada en PTSP. Automáticamente la 25ª sesión fue cancelada, porque hizo la revocación de la demanda antes del juicio», dijo Sibali explicó

Confirmado por separado, el abogado del demandante Mumallim Bahar no ha dado una razón clara por la cual la demanda fue revocada. «Primero confirmé al director (demandante)», dijo brevemente.

Anteriormente, la policía regional del sur de Sulawesi fue demandada civilmente por un residente llamado Muhammad Sulhadrianto Agus a través de su abogado por un total de Rp 800 mil millones.

La demanda fue por pérdidas materiales, incluidas las propiedades y los activos estatales que fueron quemados por las masas, como la oficina. DPRD South Sulawesi y la oficina de DPRD de la ciudad de Makassar también son otra destrucción, así como pérdidas materiales en forma de trauma, pérdida de seguridad e incertidumbre socioeconómica.

La razón por la que el demandante presentó una demanda a la policía fue porque se consideró negligente al llevar a cabo sus deberes para llevar a cabo la seguridad durante la manifestación hasta que ocurrió una acción anarquista hasta que la quema de dos oficinas del consejo, incluidas docenas de vehículos y causas víctimas. (Hormiga)