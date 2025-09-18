La demanda al Ministerio de Finanzas fue revocada, Purbaya se envió con Tutut Soeharto

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa decir, pleito que fue presentada por la hija del segundo presidente de Indonesia Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Alias Tutut Soeharto Al Ministerio de Finanzas, ahora ha sido revocado.

De hecho, Purbaya admitió que él y el tutut Suharto también se habían enviado saludos.

«Escuché que (el reclamo) había sido eliminado. Enviar saludos Conmigo, y también le envié hola «, dijo Purbaya en el Edificio del Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.



La hija mayor de Soeharto, siti hardiyanti rukmana alias mbak tutut

Se sabe que anteriormente Tutut Soeharto envió una demanda al Ministerio de Finanzas relacionado con el decreto del Ministro de Finanzas (KMK) número 266/MK/KN/2025 con respecto a la prevención de viajar fuera de la República de Indonesia contra Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana en el contexto de las recibidas estatales.

Beleid con fecha del 17 de julio de 2025 fue descubierto cuando el Ministro de Finanzas todavía estaba en manos de Sri Mulyani Indrawati.

El acusado que en este caso el Ministro de Finanzas declaró, el demandante en este caso, el tutut Soeharto fue considerado como la deuda de Pt Citra Mataram Satriaamarga Persada (PT CMSP) y Pt Citra Bhakti Margatama Persada (PT CBMP). Se afirma que las dos compañías tienen deuda con el estado para la asistencia de liquidez del banco de Indonesia (Blbi).

Por lo tanto, el Ministro de Finanzas en ese momento también prohibió al Tutut Soeharto a ir al extranjero, a través del número de KMK 266/MK/KN/2025. De modo que en la demanda, el tutut Soeharto también solicitó que las reglas fueran revocadas y eliminadas.

«Seguramente esto ha dañado e lesionado los intereses legales del demandante. Mientras que el reclamo de la deuda del país con el demandante se basa en la ley», como se cita de los detalles del caso.