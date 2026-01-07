La delincuencia aumenta en Maharashtra debido a la ausencia de un ministro del Interior a tiempo completo: Congreso







Presidente del Congreso de Maharashtra Harshwardhan Sapkal El miércoles afirmó que la delincuencia ha aumentado en todo el estado porque no cuenta con un ministro del Interior a tiempo completo, informó el PTI.

Exigió un castigo estricto para los responsables del asesinato del líder del Congreso, Hidayatullah Patel, en el distrito de Akola.

En una conferencia de prensa, Sapkal rindió homenaje a Patel y condenó enérgicamente el ataque.

Demanda de justicia

Sapkal dijo que el asesinato de Hidayatullah Patel muestra claramente el deterioro de la situación del orden público en Maharashtra.

«Este asesinato refleja cuán gravemente se ha derrumbado la ley y el orden en el estado. La ausencia de un Ministro del Interior a tiempo completo es la directamente responsable», alegó, según el PTI.

Exigió el arresto inmediato de todos los acusados ​​y pidió un castigo ejemplar para enviar un mensaje contundente.

Líder del Congreso atacado después de namaz

Según la policía, Hidayatullah Patel (66), que era el estado Congreso vicepresidente, fue atacado con arma punzocortante el martes por la tarde.

El ataque tuvo lugar después de que Patel ofreciera namaz en una mezquita en la aldea de Mohala en Akot taluka del distrito de Akola. Según el PTI, el ataque estaría relacionado con una antigua enemistad.

Patel fue trasladado de urgencia a un hospital privado en Akot y admitido en la unidad de cuidados intensivos, donde murió el miércoles por la mañana.

Denuncias de bandas criminales que operan libremente

Sapkal afirmó que bandas involucradas en crímenes violentos, tráfico de drogas, extracción ilegal de arena y acaparamiento de tierras operaban libremente en todo Maharashtra.

Dijo que las actividades criminales ya no se limitaban a las ciudades y se habían extendido también a las zonas rurales y a las aldeas.

Denuncias de abuso electoral e intimidación

El líder del Congreso acusó a la alianza gobernante de haber “acabado con la democracia” en el estado.

Alegó que la administración y la Comisión Electoral Estatal actuaban bajo presión política y que el poder del dinero se estaba utilizando abiertamente en las elecciones municipales y nagar panchayat, informó la agencia de noticias.

Sapkal afirmó que las votaciones falsas, la distribución de efectivo a gran escala y las amenazas a los candidatos de la oposición estaban dando lugar a varias elecciones sin oposición. elecciones.

Reclamaciones contra la máxima dirección estatal

Sapkal acusó al Ministro Principal y a ambos Viceministros Principales de fomentar la intimidación para asegurar victorias indiscutibles.

También alegó que el presidente de la Asamblea estatal había presionado a los funcionarios electorales para que ayudaran a los candidatos vinculados a él a ganar sin oposición.

«El presidente es el guardián de la Constitución y de la Asamblea. Su conducta en este asunto es profundamente preocupante», dijo Sapkal, según el PTI.

BJP-AIMIM ‘entendimiento’

Sapkal alegó además un entendimiento tácito entre el BJP y el apuntarllamándolos “dos caras de la misma moneda”, informó el PTI

Afirmó que los altos dirigentes del BJP estaban alentando al AIMIM a participar en las elecciones y describió al partido como el “equipo B” del BJP.

El BJP ha formado una alianza con el AIMIM y otros partidos en el Consejo Municipal de Akot en el distrito de Akola.

