La delegación estatal es compacta, salga cuando el discurso de Netanyahu en la Asamblea General de la ONU

Nueva York, Viva – TENS diplomático – delegación Los países presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) Realizar una acción de ‘salga’ fuera de la sala del juicio durante el primer ministro Israel Hasta el podio para pronunciar un discurso, viernes 26 de septiembre de 2025.

Cuando el presidente de la sesión solicitó orden, los vítores y los anotaciones se escucharon mientras los delegados se dispersaron, dejando muchos asientos vacíos. La acción de ‘salga’ de los diplomáticos como una forma de protesta contra Benjamin Netanyahu.

Discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la sesión de la Asamblea General de la ONU

El líder de la autoridad israelí todavía está presente para pronunciar su discurso ante la Sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, a pesar de su orden de arresto emitida por la Corte Internacional de Justicia (ICI) por sus acciones en la Franja de Gaza.

Cuando Netanyahu subió al púlpito de la Asamblea General de la ONU, docenas de delegados, incluida Indonesia, estaban llenas de sus asientos y afuera para protestar por la guerra del régimen sionista israelí en la franja de Gaza y sus ataques terroristas en Irán y Qatar.

Los delegados continuaron fluyendo a pesar de que había varios partidarios de Netanyahu que aplaudieron en un esfuerzo por aliviar la atmósfera de protestas en la sala de la sala de la sala de la sala de las Naciones Unidas.

La visita de Netanyahu a Nueva York se encuentra actualmente en medio de una ola de reconocimiento de la independencia del estado palestino por parte de los aliados occidentales de Israel, como Gran Bretaña, Francia, España y Bélgica, así como otros países como Canadá y Australia.

