La delegación del MRPS se reúne con Sharad Pawar y busca medidas urgentes sobre la seguridad de los trenes suburbanos







La organización de viajeros más antigua y activa de Mumbai, Mumbai Rail Pravasi Sangh (MRPS), se reunió el jueves Partido del Congreso Nacionalista (NCP) El presidente Sharadchandra Pawar discutirá cuestiones pendientes desde hace mucho tiempo que afectan a los pasajeros de los trenes suburbanos.

El equipo de Mumbai Rail Pravasi Sangh (MRPS), liderado por el presidente Madhu Kotian, el vicepresidente Siddhesh Desai y Vandana Sonawane, presentó un memorando detallado a Sharad Pawar destacando algunas preocupaciones urgentes de los viajeros y requisitos críticos de infraestructura.

Entre las demandas clave planteadas por Mumbai Rail Pravasi Sangh se encontraba la introducción del proyecto de enlace ferroviario Kalwa-Airoli que aliviaría la congestión y mejoraría la conectividad entre Thane y Navi Mumbai. MRPS instó además a trasladar los trenes de larga distancia a las vías Parsik (antiguas) para dedicar las nuevas líneas Thane-Diva exclusivamente a los servicios suburbanos. La organización enfatizó además que la medida evitaría accidentes y permitiría la incorporación de cientos de nuevos servicios de trenes locales.

Además, la delegación del MRPS también señaló algunas estadísticas de seguridad extremadamente alarmantes para Sharad Pawar, que mencionó que se registraron más de 1.000 muertes y 1.800 heridos entre 2014 y 2024 a lo largo del corredor Thane-Dombivli. El MRPS instó además a la intervención de Pawar para poner fin a lo que denominaron una situación de “pista de muerte”.

Sharad Pawar, si bien reconoció la defensa constante del MRPS durante dos décadas, aseguró a la delegación que plantearía el asunto a las autoridades interesadas, incluidos Central Railway, MRVC, CIDCO y MMRDA, para garantizar una acción coordinada y llegar a una solución que atienda a todos.

Al expresar su gratitud por el apoyo de Pawar, MRPS reafirmó además su compromiso de trabajar para lograr servicios ferroviarios suburbanos más seguros, más rápidos y más amigables para los viajeros en Bombay.





