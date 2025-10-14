La defensa de Patrick Kluivert tras ser presionado por los seguidores de la selección de Indonesia para que dimitiera

Jacarta – En medio de una intensa presión para dejar el puesto de entrenador equipo nacional de indonesia, Patricio Kluivert Finalmente habló. A través de una larga subida a su cuenta personal de Instagram, el técnico holandés transmitió un mensaje lleno de emoción que fue también una forma de defensa por el duro trabajo realizado por él y el equipo.

«Indonesia, que amo, siento el mismo dolor y decepción que tú», escribió Kluivert en una carga en inglés que compartió el martes (15 de octubre de 2025).

Kluivert calificó las dos últimas derrotas de Indonesia ante Arabia Saudita e Irak como una amarga lección, pero también como un recordatorio de cuán altos son los sueños futbolísticos de Indonesia.

«Las derrotas ante Arabia Saudita e Irak son una amarga lección, pero también un recordatorio de cuán grandes son los sueños por los que luchamos juntos», escribió.

“Asumo toda la responsabilidad”

Este mensaje apareció después de que las líneas de tiempo de las redes sociales se llenaran con el hashtag #KluivertOut. Muchos seguidores de la selección nacional se sintieron decepcionados y exigieron la dimisión del ex entrenador del Ajax. Sin embargo, en su declaración, Kluivert subrayó que no se escuda en los malos resultados y que está dispuesto a asumir las consecuencias.

«Como entrenador asumo toda la responsabilidad», subrayó.

Aun así, destacó que los jugadores y el plantel lo dieron todo en el campo.

«Lo hemos dado todo: con corazón, disciplina y sentido de unidad. Cada día, este equipo trabaja para crecer, aprender y representar a Indonesia con orgullo».

“Hemos establecido un nuevo estándar”

Kluivert admitió no haber clasificado Copa del Mundo 2026 Es un duro golpe, pero cree que Indonesia ahora tiene nuevas bases y estándares para avanzar más en el futuro.

«Aún no hemos llegado a la Copa Mundial de 2026, pero hemos establecido un nuevo estándar y podemos seguir adelante con confianza a partir de ahí».

También destacó el arduo trabajo para unir a los jugadores locales y de la diáspora en una sola visión y una sólida cultura de equipo.

«Trabajamos incansablemente para unir a los jugadores nacionales y extranjeros en una sola familia, respaldados por un personal que siempre defiende un solo corazón y una sola voz».