La defensa de Nadiem sobre el aumento de su riqueza debido a las acciones de GoTo, no a la corrupción

Jacarta – El acusado Nadiem Anwar Makarim declaró su riqueza en forma de un aumento en el valor de los títulos en el Informe de Activos. Riqueza El Administrador del Estado (LHKPN) en 2022 ascenderá a 4,8 billones de IDR simplemente por el precio existencias Ir a que se disparó cuando cotizó en la bolsa de valores (OPI) a un rango de precios de 250 a 300 IDR por acción.

«Mi riqueza sólo tiene una fuente principal, a saber, el valor de mis acciones en PT Application Karya Anak Bangsa (PT AKAB)», dijo Nadiem al leer una nota de objeción, también conocida como excepción, en el juicio en el Tribunal Penal. Corrupción en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta, según informó EntreLunes 5 de enero de 2026.

Nadiem Makarim (centro) en la Fiscalía General

En 2023, cuando el rango de precios de las acciones de GoTo disminuya a alrededor de 100 IDR por acción, dijo Nadiem, su riqueza total también caerá drásticamente a 906 mil millones de IDR.

Luego, en 2024, cuando el rango de precios de las acciones de GoTo volvió a caer de 70 a 80 IDR por acción, la riqueza de Nadiem volvió a caer a 600 mil millones de IDR.

«Cualquiera que tenga una calculadora puede calcular mi riqueza, porque se basa en un solo número: el precio de las acciones de GoTo, que está abierto al público», afirmó.

Por este motivo, el Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología para el período 2019-2024 cree que la acusación que explica que Rp. 809,59 mil millones que recibió y se convirtió en su riqueza sobre la base de LHKPN en 2022, es confuso.

Esto se debe a que la acusación registró la adquisición de activos en forma de valores por valor de 5,5 billones de rupias.

Nadiem admitió que estaba confundido porque en una parte de la acusación se afirmaba que había recibido un flujo de fondos, pero en otra parte de la acusación se presentaban pruebas de enriquecimiento personal en forma de aumento de valores.

«¿La acusación es que recibí dinero o valores? Estoy confundido», dijo.

Por lo tanto, consideró que la acusación era inexacta porque no explicaba completamente el origen de su riqueza, que podía obtenerse fácilmente de la declaración de impuestos.

Por otro lado, según Nadiem, la acusación no explica la relación entre Rp. 809,59 mil millones de transacciones y su informe de riqueza.

«Porque los hechos muestran que no hay relación. Una vez más, esta acusación es confusa e inexacta porque no contiene causalidad entre un hecho y otro», enfatizó Nadiem.