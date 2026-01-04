La defensa de los Seahawks recibe palabras fuertes después de vencer a los 49ers

El Halcones Marinos de Seattle dio una clase magistral defensiva en la victoria por 13-3 sobre el 49ers de San Francisco el 3 de enero en el Levi’s Stadium. Cuando los Seahawks necesitaron este tipo de actuación para asegurar la división NFC Oeste y el puesto número uno en la conferencia, United dio un paso al frente.

Seattle limitó a Brock Purdy a 127 yardas aéreas y a los Niners a 53 yardas terrestres. Además, la defensa de los Seahawks capturó a Purdy tres veces y lo eliminó una vez.

Después de la victoria, CBS Sports NFL El experto Jonathan Jones no reprimió sus elogios hacia la defensiva de los Seahawks por lograr una actuación que permitió que el camino hacia el Super Bowl pasara por Seattle.

«Esta fue una actuación fantástica de una defensiva de la que sé que hablamos mucho, los Houston Texans». Jones dijo en la edición del 3 de enero de “CBS Sports HQ”. “Hemos hablado mucho sobre el Broncos de Denver. Pero lo que hizo esta defensa [on Jan. 3] es lo que han estado haciendo.

«Todos estamos esperando que el reloj marque la medianoche, y no creemos que vamos a llegar a Sam Darnold, y no creemos en los Seattle Seahawks, porque no es la Legion of Boom, y no tenemos ningún apodo para esta defensa. Les digo una cosa, posiblemente sean una de las mejores defensas de la NFL».

Los Seahawks respaldan a Sam Darnold después de vencer a los 49ers

Si bien Sam Darnold no tuvo un juego fantástico para Seattle, los Seahawks no necesitaban que fuera espectacular. Todo lo que el mariscal de campo veterano tenía que hacer era realizar lanzamientos oportunos, cuidar el balón y entregarlo cuando el juego terrestre fuera efectivo. Independientemente de lo que diga el exterior sobre Darnold, Zach Charbonnet de los Seahawks y el resto del equipo lo respaldan.

«No analizamos ninguna narrativa basada en nadie de este equipo», dijo Charbonnet en el Edición del 3 de enero de “SportsCenter”. «Amamos a Sam. Está haciendo un gran trabajo para nosotros. Continuará guiándonos y nosotros seguiremos su ejemplo».

Ernest Jones de los Seahawks no se detiene

Además, el apoyador de los Seahawks, Ernest Jones, tampoco se contuvo después de que Seattle derrotara a los Niners. Jones también envió un mensaje directo al analista y a otros miembros de los medios. quien no lo hizo Creo que este equipo podría terminar en la cima de la NFC.

«Sí, ellos serán llamándonos pretendientes todo el año”, Jones le dijo a Steve Wyche de NFL Network después de la victoria sobre los 49ers. «Vamos a mostrarles. Cada semana, demostración fuera, hombre. Eso es todo. No creen que realmente ganemos en estos juegos. Ellos pensar es platija. Cuando venimos aquí, ganamos juegos pase lo que pase.…

«Es simplemente un juego completo. Les decimos a esos muchachos, hombre, todos ustedes agarren la pelota, hombre, consigan puntos, pero finalmente déjennos descansar, y vamos a salir y pelear, hombre. Así que eso es lo que podemos hacer hoy. Pudieron controlar el ritmo en la ofensiva, y nosotros pudimos hacer paradas».